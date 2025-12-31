Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Memphis Grizzlies'ı uzatmalarda 139-136 yendi.

NBA'de Philadelphia 76ers, uzatmalara giden maçta Memphis Grizzlies'ı deplasmanda devirdi. Uzatmalarda son 2 saniyeye girilirken skordaki 136-136 eşitliği, VJ Edgecombe'nin üçlüğü bozdu ve karşılaşma 139-136 sona erdi.

76ers'ta forma giyen milli oyuncu Adem Bona, 4 sayı, 6 ribaunt, 2 asist, 2 blok ve 1 top çalma ile galibiyete katkı verdi.

Philadelphia'da Joel Embiid ve Tyrese Maxey'nin 34'er sayılık performansları galibiyette önemli rol oynadı. Grizzlies'ta maçın en skorer oyuncusu Ja Morant'ın 40 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

LEBRON JAMES'İN 17 SAYISI YETMEDİ

Doğu Konferansı lideri Detroit Pistons deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 128-106 yenerek, 2 maçlık mağlubiyet serisine sona verdi.

Pistons'ta Cade Cunningham, 27 sayı, 11 asist ve 5 ribauntluk performansıyla öne çıkan isim oldu. Lakers'ta Luka Doncic'in 30 sayı, 11 asist ve 5 ribauntluk katkısı galibiyet için yeterli olmazken; dün 41 yaşına giren LeBron James ise 17 sayı, 4 ribaunt, 4 asist ile maçı tamamladı.

