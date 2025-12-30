Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander'ın attığı 39 sayı damga vurduğu karşılaşmada, Atlanta Hawks'ı sahasında 140-129 mağlup etti.

Kanadalı yıldız; 39 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ve 2 top çalma ile oynadı. Hawks'ta Nickeil Alexander-Walker 30 sayı, Onyeka Okongwu ise 26 sayı kaydetti.

Bu sezon oynadığı 33 maçın ardından 28'inci galibiyetini alan Batı Konferansı lideri Thunder, sezonun en fazla maç kazanan takımı konumunda bulunuyor.

DURANT, ROCKETS'I SIRTLADI

Houston Rockets, konuk ettiği Indiana Pacers'ı 126-119 mağlup ederek, üst üste 3'üncü galibiyetini aldı.

Kevin Durant, sakatlığı bulunan milli oyuncu Alperen Şengün'ün yokluğunda Rockets'ı sırtlarken; 30 sayı, 6 ribaunt ve 5 asist kaydetti. Pacers'ta ise Pascal Siakam, attığı 23 sayı ile mağlubiyete engel olamadı.

