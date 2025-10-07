Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Su seviyesi azaldı, 15 yıldır sular altında olan köy ortaya çıktı

Su seviyesi azaldı, 15 yıldır sular altında olan köy ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Su seviyesi azaldı, 15 yıldır sular altında olan köy ortaya çıktı
Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas'taki Pusat-Özen barajında su seviyesi azaldı. Yaklaşık 15 yıldır baraj suları altında kalan tarihi Pusat köyü tamamen ortaya çıktı.

Sivas'ın Hafik ilçesinde Pusat Deresi ve Madenköy Çayı üzerine sulama amaçlı 2006 yılında su tutmaya başlayan Pusat-Özen barajı, 2008 yılında tam doluluk oranına ulaştı.

Tarihi Pusat köyü ise tamamen sular altında kalırken, köyden su yüzeyinde sadece cami minaresinin alem kısmı kaldı. Yıllardır köy sakinleri barajdaki doluluk oranını bu minareye bakarak ölçtü.

Su seviyesi azaldı, 15 yıldır sular altında olan köy ortaya çıktı - 1. Resim

Sivas'ta içme suyu ihtiyacının sağlandığı 4 Eylül barajındaki doluluk oranı şehrin içme suyu ihtiyacını karşılamayacak düzeye kadar gerileyince, 2023 yılında 50 km boyunca borular döşenerek Pusat-Özen barajından 4 Eylül barajına su takviyesi yapıldı. Barajdan baraja nakille Pusat-Özer barajındaki su seviyesi hızla düştü. Önce minarenin şerefeleri, sonra caminin kubbesi derken bugün ise tarihi köyün tamamı ortaya çıktı.

Su seviyesi azaldı, 15 yıldır sular altında olan köy ortaya çıktı - 2. Resim

Tamamen ortaya çıkan köyün yanı sıra baraj gölü kıyısındaki setler yaşanan kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi. Göl kenarında piknik yapan vatandaşlar, gölde su seviyesinin hızla azaldığını belirtti. Geçmiş yıllarda su yüzeyinde sadece minarenin görülebildiğini belirten vatandaşlar şimdi tüm köyün görülebildiğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

KYK burs ve kredi başvuruları 2025-2026: KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman, başladı mı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Seyredenleri huzurla dolduran sanat! Müzehhip Sadrettin Er'in "Tarz" sergisine yoğun ilgi - Kültür - SanatGeleneği geleceğe taşıyan sergiye yoğun ilgiKarahantepe’de tarihi bir ilk: İnsan yüzlü T biçimli dikilitaş bulundu - Kültür - SanatKarahantepe’de tarihi bir ilk: İnsan yüzlü dikilitaş bulunduİngilizlerin İstanbul'a ilk saldırısı: İngiltere'nin Osmanlı politikasını değiştiren 1807 harekâtı - Kültür - Sanatİngiltere'nin politikasını değiştiren harekâtİstanbul'un patili dostlarını kadrajlayan Marcel Heijnen: Dünyanın kedi başkenti İstanbul - Kültür - Sanat“Dünyanın kedi başkenti İstanbul”James Cameron’ın sanatı Beyoğlu’nda! O filmler çizimlerden doğdu - Kültür - SanatJames Cameron’ın sanatı Beyoğlu’ndaHaftanın kitapları | Dijitalleşen dünyada nasıl bir iletişim? - Kültür - SanatHaftanın kitapları | Dijitalleşen dünyada nasıl bir iletişim
Sonraki Haber Yükleniyor...