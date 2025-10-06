Haftanın kitapları | Dijitalleşen dünyada nasıl bir iletişim?

MURAT ÖZTEKİN - Haftanın kitaplarında bu hafta üç kitap öne çıkıyor.

Dijitalleşme artık hayatın her safhasını içine alan bir olgu hâline geldi. İletişim stratejileri ise bundan ziyadesiyle etkileniyor. Kurumsal iletişim camiasının etkili isimlerinden biri olan Esad Sivri de yeni kitabı “Prestij 2.0”da böyle bir zamanda PR çalışmalarının nasıl yürütülmesi gerektiğini geniş çerçeveli olarak ele alıyor. Ketebe etiketini taşıyan eserde, bir kuruma veya markaya dair mefhumlar açıklanarak geleneksel devir ile günümüz arasındaki fark ortaya konuyor. Dahası işletmeler ve markalar için kritik anlarda pratik çözümler ve gelişim sağlayacak anahtar noktalar sunuluyor.

Yazar Sivri, eserinde çarpıcı tespitlerde bulunuyor. Mesela yaşanan büyük değişim hakkında şunları ifade ediyor: Teknoloji, geleneksel hiçbir şeyi yok etmemiştir ve yok etmeyecektir. Aksine, geleneksel alanlar dijitalle harmanlanarak, dijitalin sunduğu imkânları kendi lehlerine çevirmişlerdir. Günümüzde doğru adımları atmanın yolu da buradan geçmektedir...

ESRARENGİZ TEŞKİLATIN MAZİSİ

İsrail, Gazze’de dünya tarihinin en kanlı katliamlarından birini gerçekleştiriyor. Bu hadiseyle birlikte İsrail Savunma Kuvvetleri kadar ülkenin istihbarat servisi MOSSAD da gündeme geliyor. Destek Yayınları etiketiyle raflarda yeniden yerini alan bir kitap ise en tartışmalı istihbarat ajanslarından olan bu teşkilatı merkezine koyuyor. Gordon Thomas’ın kaleme aldığı “Gideon’un Casusları / Mossad Gizli Tarihi” adlı eser, kanlı hadiselere de imza atan istihbarat ajansının kuruluşundan günümüze kadarki tarihini ele alıyor. “Ortadan bir dille” yazılan ama ihtiyatla okunması gereken eserde buna rağmen Mavi Marmara hadisesinin MOSSAD için fiyasko olduğu vurgulanıyor.

DÜNYAYI SARSAN MOĞOL İSTİLASI

Orta Asya’dan 13. asırda yola çıkan Moğollar, birçok memleketi istila edip yüz binlerce insanı katlederek tarihin en büyük yıkımlarından birine imza atmışlardı. Kronik Kitap etiketiyle neşredilen İngiliz tarihçi Nicholas Morton’ın “Moğol Fırtınası” adlı eseri Yakın Doğu’nun siyasi, kültürel ve ekonomik değişimlere yol açan büyük istilayı ele alıyor.

Bununla birlikte kitapta Bizans, Selçuklu direnişi ile Osmanlıların sahneye çıkışını çarpıcı bir anlatıyla okura sunuluyor. Morton eserinde barbar Moğolların farklı bir kültür yaydığını da iddia ediyor.