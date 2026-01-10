Şanlıurfa'da gaz patlaması! 3 ölü, 4 yaralı
Şanlıurfa Bozova'da tak katlı bir evde tüp patlaması sonucu çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Evde çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.
- Tüp patlaması Yavuz Selim Mahallesi Şahin Sokak'ta Suriyeli ailenin oturduğu evde meydana geldi.
- Yangına sağlık, itfaiye ve polis ekipleri müdahale etti.
- Zeynep Şeyho ve Arif Şeyho olay yerinde hayatını kaybetti.
- Dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
- Hastaneye kaldırılan Elif Şeyho hayatını kaybetti.
- Durumu ağır olan 2 yaralı Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde tüp patlaması sonucu çıkan yangında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Yavuz Selim Mahallesi Şahin Sokak'ta Suriyeli ailenin oturduğu tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle tüp patladı ve ardından yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİDEN ACI HABER
Zeynep Şeyho ve Arif Şeyho olay yerinde hayatını kaybederken, dumandan etkilenen 5 kişi sağlık ekiplerince Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şanlıurfa'da asansör faciası! Komşuları kanlar içinde buldu
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Elif Şeyho (11), yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaparken, hayatını kaybedenlerin cenazesi morga kaldırıldı.