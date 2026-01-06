İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa'da asansör faciası! Komşuları kanlar içinde buldu
Şanlıurfa'da meydana gelen olayda asansöre binmek isteyen servis şoförü Osman Kaya (52), boşluğa düşerek öldü. Talihsiz adamın cansız bedeni komşuları tarafından fark edildi.
Eyyübiye ilçesinde oturduğu 7 katlı bir apartmanın 4'üncü katında asansöre binmek isteyen Osman Kaya (52), boşluğa düşerek zemine çakıldı.
ÖNERİLEN HABERLER
3. SAYFA
İstanbul'da feci iş kazası! Asansör boşluğuna düşen işçi öldü
KOMŞULARI FARK ETTİ
Kanlar içinde kalan Kaya'yı fark eden komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
Asansörden düşen koltuğun altında kalmıştı! Ebrar Aktaş’ın davasında ‘Pes’ dedirten savunma
Kaya'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR