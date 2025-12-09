İstanbul Arnavutköy’de bir konut inşaatında çalışan Suat Peker, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Peker’in cenazesi işlemlerin ardından memleketi Hakkari’ye gönderildi.

Olay, geçtiğimiz dün akşam saatlerinde Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi'ndeki konut projesi inşaatında meydana geldi.

İstanbul'da feci iş kazası! Asansör boşluğuna düşen işçi öldü

İnşaatta çalışan Suat Peker isimli işçi, henüz bilinmeyen bir nedenle asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda Peker, bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Peker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

İstanbul'da feci iş kazası! Asansör boşluğuna düşen işçi öldü

CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Suat Peker'in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Peker'in cenazesi buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Hakkari'ye gönderildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası