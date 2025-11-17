Mardin'de bir inşaatın 3 katında çalışan Abdülkerim Badur, dengesini kaybederek beton zemine düştü. İhbar üzerine adrese gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan talihsiz adam kurtarılamadı.

Midyat ilçesine bağlı Gölcük Mahallesi'ndeki bir inşaatın 3'üncü katında çalışan Abdülkerim Badur (52), henüz bilinmeyen nedenle zemine düştü. Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Fotoğraftaki Abdülkerim Badur

KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

Badur, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SEVDA KILIÇ

