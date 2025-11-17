Mardin'de feci iş kazası! İnşaattan düşen işçi canından oldu
Mardin'de bir inşaatın 3 katında çalışan Abdülkerim Badur, dengesini kaybederek beton zemine düştü. İhbar üzerine adrese gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan talihsiz adam kurtarılamadı.
Mardin'in Midyat ilçesinde inşaatın 3. katından düşen 52 yaşındaki Abdülkerim Badur, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
- Abdülkerim Badur (52), Midyat'ta bir inşaatın 3. katından düştü.
- Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Badur, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Midyat ilçesine bağlı Gölcük Mahallesi'ndeki bir inşaatın 3'üncü katında çalışan Abdülkerim Badur (52), henüz bilinmeyen nedenle zemine düştü. Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ
Badur, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
