Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde aile içi tartışma ölümle sonuçlandı. Bir kişi, eşi ve oğlunu silahla öldürdükten sonra kaçtı. Şüpheli kısa sürede jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Siverek ilçesinde bir kişi tartıştığı eşi ve oğlunu tabancayla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, olay, Siverek ilçesine bağlı Sislice Mahallesinde meydana geldi. Ramazan Sağır (65) ile eşi İmhan (65) ve oğlu Ramazan Sağır (29) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Ramazan Sağır tabanca ile eşi ve oğluna ateş etti.

AMBULANSTA CAN VERDİLER

Mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İmhan Sağır ve oğlu Ramazan Sağır, ambulansla hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’da dehşet evi: Eşine de oğluna da acımadı

GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri, olay sonrası kaçan Ramazan Sağır'ı yakalayarak gözaltına aldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası