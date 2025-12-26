Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Hışman Ulak (36) hayatını kaybetti. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre olay, Hilvan ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde yaşandı.

Şanlıurfa’da kanlı hesaplaşma: 36 yaşındaki adam öldü

HUSUMETLİLERİ VURDU

İddiaya göre, husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğrayan Hışman Ulak (36) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ulak, kaldırıldığı Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Cenaze, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlattı.



