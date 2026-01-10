Bolu’da 20 yıldır terzilik yapan Kıymet Dinç, unutulmaya yüz tutan mesleğin zorluklarını anlattı. Tadilat ücretlerinin bazen kıyafetin kendisinden pahalı olmasının müşteriyle sorunlara yol açtığını belirten Dinç, çırak bulmakta yaşanan sıkıntılara da dikkat çekti.

Bolu’da 20 yıldır terzi dükkanı işleten 48 yaşındaki Kıymet Dinç, terzilik mesleğinin giderek unutulmaya yüz tuttuğunu belirtti ve meslekte yaşanan zorlukları anlattı. Dinç, özellikle tadilat ve özel dikim taleplerinde vatandaş ilgisinin azaldığını söyledi.

Fiyatlar katlandı, sıfırı aştı! Müşteri ile karşı karşıya kalıyorlar

TADİLAT ÜCRETİ SIFIR FİYATINI GEÇİYOR

“Bazı müşteriler ürünlerini tadilat ettirmeyi tercih ediyor, ancak tadilat ücreti bazen kıyafetin sıfır fiyatını geçiyor. Bu durum, müşteri ile bizler arasında zaman zaman sorunlara yol açıyor” diyen Dinç, özel dikim abiyelerde ise yoğunluğun biraz daha fazla olduğunu belirtti.

Kadın bir esnaf olarak meslekte erkek müşterilerden bazen değişik tavırlar gördüğünü de anlatan Dinç, “Bazen müşteriler kabinde değil de dışarıda soyunabiliyor, bu gibi durumlar başlangıçta bizi zorluyor ama anlayışla karşılamaya çalışıyoruz” dedi.

"BU MESLEĞİ SEÇEN GENÇ ÇOK AZ"

Dinç, meslekte çırak bulmakta yaşanan sıkıntılara da dikkat çekti. “Çırağın eğitimi dört yıl sürüyor; çıraklık, kalfalık, ustalık aşamalarını tamamlamak gerekiyor. Ancak artık bu mesleği seçen genç çok az. Öğrenciler çoğu zaman terziliği geçim kaynağı olarak da görmüyor” ifadelerini kullandı.

Yıllardır hem tadilat hem de özel dikim alanında hizmet verdiklerini söyleyen Dinç, mesleğin değerinin korunması ve çırak sorununa çözüm bulunmasının önemli olduğunu vurguladı.

