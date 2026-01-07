Bolu’da bir restoranda elektrik kaynaklı çıkan baca yangını sonrasında dumandan göz gözü görmedi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, iş yerlerini hızlıca tahliye edildi.

Bolu Belediyesi binasının yan tarafında bulunan bir restoranda çıkan yangın paniğe neden oldu. Elektrik tesisatından kaynaklı çıkan yangın sonrasında etraf dumanla kaplandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İŞ YERLERİ TAHLİYE EDİLDİ

Yoğun dumanların yükseldiği yangını fark eden çevredeki işletmelerde çalışanlar, iş yerlerini hızlıca tahliye etti. Yangın çevredeki restoranlara sıçramadan kontrol altına alındı. Alt alta bulunan diğer işletmelerin elektrik panoları da tedbir amaçlı kontrol edildi.

“ŞALTERLERİNİ İNDİRİP ÇIKTIK”

Yangın çıkan işletmenin üst katında bulunan diş kliniğinde çalışan Şeyma Çelik, şunları anlattı:

İlk başta bir koku duyduk, bir kablo yanığı gibi hissettik. Sonra kliniği kontrol ettik. Bize yangın olduğunu söylediler ve tahliye etmemiz gerektiğini söylediler. Bizde hemen klinikteki tüm elektrik şalterlerini indirip, giyinip çıktık, tahliye ettik. Restoranın bacasından çıktığını söylediler, bacasının yandığını söylediler. Bizimde havalandırma yerlerinden dumanın bize doğru püskürtüldüğünü görünce içerisi biraz duman oldu.

“ÖNLEM ALINDI”

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can ise önlemlerin alındığını belirterek “Dumanlama ve yangın söz konusu oldu. İtfaiye ekibimiz anında müdahale etti. Herhangi bir sorun yok. Gerekli önlemler alınmıştır” dedi.

