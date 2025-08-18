Haftanın kitapları | Kitaplara dair muzipçe yazılar

MURAT ÖZTEKİN - Haftanın kitaplarında bu hafta üç kitap öne çıkıyor.

Fransız düşünür ve eleştirmen Hippolyte Adolphe Taine, bundan yaklaşık bir buçuk asır önce İngiltere’ye seyahat etmiş, gözlemlerini de not almıştı.

FRANSIZ GÖZÜYLE MAZİDEKİ İNGİLTERE

Taine’in 1861-1862 yıllarında kaleme aldığı bu metinler, “İngiltere Üzerine Notlar” adıyla ilk defa Türkiye’deki okurla buluşuyor. VakıfBank Kültür Yayınlarının neşrettiği eserde, Victoria dönemi İngiltere’sinin sosyal hayatı, şehirleri ve ahlaki değerleri sübjektif bir bakışla işleniyor. Eserde, İngilizlerin değişmekte olan muhafazakar kimliğine dair tespitler dikkat çekiyor.

Bir Fransız’ın bakış açısını ziyadesiyle yansıtan bu metin, aynı zamanda iki millet arasındaki farklılıkları da anlama fırsatı sunuyor. Mesela o devirde de İngiliz hanımlarının Fransız kadınlarına göre daha ciddi olduklarını ve daha birçok şeyi öğreniyoruz.

BİR BABA, KIZI İÇİN NEREYE KADAR GİDER?

Çağdaş edebiyatın popüler isimlerinden Javier Cercas’ın “Terra Alta Romanları”nın üçüncü eseri olan “Mavi Sakal’ın Şatosu” Everest Yayınları etiketiyle rafl arda... Serinin önceki eserlerinde polis memuru olarak okur karşısına çıkan Melchor Marín, artık emekli olmuştur ve Terra Alta kasabasının kütüphanesinde çalışmaktadır. Anck Melchor’un tatile giden kızı Cosette, bir türlü geri dönmez. Derken kızın bir multimilyarderin villasında tutsak olduğu anlaşılır.

Melchor, kızını modern Mavi Sakal’ın elinden kurtarmak için çabalarken geçmişindeki karanlıklarla da yüzleşir. “Bir baba kızı için ne kadar ileri gidebilir?” sorusunun cevabı olan eser, okuru güç savaşlarının ortasına çekiyor ve zalimliği en yalın hâliyle keşfetmeye çağırıyor.

ANTİK ROMA'NIN KANLI TARİHİ

İngiliz tarihçi Tom Holland, popüler Roma tarihi üçlemesinin ikinci kitabı olan “Hanedan”da okuru Roma’nın karanlık ve ihtiras dolu yıllarına götürüyor. Zehirli mektuplar, gece yarısı infazları, sahte intiharlar ve kanlı darbeler… Augustus’un sert düzeni, Tiberius’un korku imparatorluğu, Caligula’nın çılgın tiranlığı, Claudius’un gölgelerde geçen hükümdarlığı ve Nero’nun ihtişamla başlayıp yangınla biten çöküşü ele alınıyor. Antik Roma’nın vahşetinin öne çıkarıldığı eserde, bir zaman sonra artık güce ulaşmak isteyen hanedan üyelerinin gladyatörler gibi birbirlerine saldırdığı bir arena haline gelen imparatorluk negatif şekilde tasvir ediliyor.