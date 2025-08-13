Fransız hava trafik kontrolörü telsizden haykırdı! İsrailli pilotları şaşkına çeviren sözler

Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda bir hava trafik kontrolörü, önceki gün havalimanından kalkış yapan İsrail'in ulusal hava yolu şirketi El Al'ın pilotlarına telsizden, "Free Palestine" (Filistin'e özgürlük) dedi.

İsrail'de gündem olan olaya ilişkin işgalci İsrail'in hava yolu şirketi El Al'dan açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün gece yaşanan olayda, Fransız bir hava trafik kontrolörü şirketimizin pilotuna profesyonellikten uzak ve uygunsuz bir şekilde hitap etmiştir. El Al bu olayı ciddiyetle ele almaktadır. Konuyla ilgili olarak Fransız makamlarıyla temas halinde olan İsrail makamlarıyla birlikte çalışıyoruz. El Al, kuyruklarında gururla İsrail bayrağı taşıyan uçaklarıyla dünyada uçmaya devam edecek."

İSRAİLLİ EL AL UÇUŞ GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN VİZELERİ İPTAL EDİLDİ

Fransa ayrıca başkent Paris'te görev yapan İsrailli El Al uçuş güvenlik görevlilerinin çalışma vizelerini sessizce iptal etti. 6 aydır yenilenmeyen vizeler yüzünden bazı görevliler ülkede izinsiz kalırken, bazıları ise diplomatik statüye sığınmak zorunda kaldı.

EL AL, PARİS'TEKİ OFİSİNİ BOŞALTMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde İsrail'in ulusal hava yolu şirketi El Al'ın Paris'teki ofisine, kırmızı sprey boyayla "El Al Soykırım Hava Yolları" ve "Filistin kazanacak" ifadeleri yazılmıştı. Yaşanan olay sonrasında İsrailli şirket, Paris'teki ofisini geçici süreyle boşaltma kararı almıştı.

MACRON'DAN NETANYAHU'YA 'FELAKET' UYARISI

Öte yandan Fransa-İsrail ilişkilerinde gergin günler yaşanıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz pazar gecesi düzenlediği basın toplantısında, işgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde işgal planını genişletmesine ateş püskürmüştü. Macron, "Bu, gerçekleşmeyi bekleyen bir felaket ve sonsuz bir savaşa doğru bir adımdır." demişti.

Macron, İsrailli rehineler ve Gazze halkının bu stratejinin ilk kurbanları olacağını belirterek, "İsrail hükümeti savaşı kalıcı bir ateşkesle durdurmalıdır. Filistin devletini kurmak, varlığını garanti altına almak ve İsrail tarafından tam olarak tanınmasını sağlamak Orta Doğu'da güvenlik için esastır." ifadelerini kullanmıştı.