Fransa'dan Ankara'ya övgü! "Türkiye, Gazze konusunda aktif rol oynuyor"

Türkiye’nin başından bu yana Gazze ve Filistin konusunda aktif bir rol oynadığını belirten Sözcü Lemoine “Gazze’ye yardım ulaştıran her ülke, bizim açımızdan doğru bir iş yapıyor. Türkiye de dinamik, etkin bir ülke. Bu oldukça iyi bir şey. Çözüm için küresel bir hareket olmalı” ifadelerini kullandı.

Lemoine “İsrail’in yürüttüğü operasyonlar altında Gazze’deki sivil halk için şartlar gerçekten korkunç. Ateşkes sağlanmalı, rehineler de serbest bırakılmalı ve Gazze’ye insani yardım girişi sağlanmalıdır. Fransa’nın tutumu nettir. Gazze için askerî bir çözüm yoktur” dedi.

MARCO RUBIO TELEFONLA ARADI

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fransız ve İngiliz mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Rubio, İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy ile görüşmesinde, Gazze’deki insani krizi ve ateşkes çabalarını ele aldı. İki bakan, Rusya-Ukrayna konusunda da savaşın sonlandırılmasına yönelik taahhütlerinde mutabık kaldı. Fransa Dışişleri Bakanı Barrot ile konuşmasında ise Rubio, İran’ın nükleer silah edinmesinin önlenmesi konusunu görüştü. Rubio ve Barrot, Gazze’de ateşkese ulaşma çabaları, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci ve Sudan’daki çatışmaları da ele aldı.