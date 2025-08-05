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İsrail'de ordu-hükümet krizi büyüyor! "İsyan ve darbe girişimi" sözleri ortalığı karıştırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İsrail&#039;de ordu-hükümet krizi büyüyor! &quot;İsyan ve darbe girişimi&quot; sözleri ortalığı karıştırdı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'de Yediot Ahronot gazetesinin savunma muhabiri Yossi Yehoshua, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Gazze'nin tamamını işgal etme yönünde karar alması halinde, çatışmalarda ölebilecek İsrailli asker ve esirlerin sorumluluğunu kamuoyuna açıklaması gerektiğini söyledi. Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, muhabir Yehoshua'nın Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in sözcüsü olduğunu iddia ederek "Size bunu yazdıran kişi hepimizin düşündüğü kişiyse (Zamir), bu bir isyan ve askeri darbe girişimidir." dedi.

İşgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamının işgaline karşı olduğu söylenen Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in "darbe girişimine öncülük ettiği" imasında bulundu.

Yediot Ahronot gazetesi Savunma Muhabiri Yossi Yehoshua, Netanyahu'nun Gazze'nin tamamını işgal etmeye karar verdiği yönündeki haberlere ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Yediot Ahronot gazetesi Savunma Muhabiri Yossi Yehoshua
Yediot Ahronot gazetesi Savunma Muhabiri Yossi Yehoshua

"NETANYAHU, SORUMLULUĞU ÜSTLENDİĞİNİ KAMUOYUNA İLAN ETSİN"

Muhabir Yehoshua, Netanyahu'nun ordunun karşı çıkmasına rağmen Gazze'nin tamamının işgal edilmesine karar vermesi halinde çatışmalar sırasında ölebilecek İsrailli esir ve askerlerin sorumluluğunu üstlendiğini kamuoyu önünde ilan etmesi gerektiğini belirtti.

"BU BİR İSYAN VE ASKERİ DARBE GİRİŞİMİDİR"

İşgalci İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, Yehoshua'nun paylaşımına verdiği cevapla Zamir'in "darbe girişimine öncülük ettiği imasında bulunarak, "Size bunu yazdıran kişi hepimizin düşündüğü kişiyse (Zamir), bu bir isyan ve askeri darbe girişimidir." ifadesini kullandı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir

"GAZZE'NİN TAMAMININ İŞGALİ PLANI SİZE UYMUYORSA İSTİFA ETMELİSİNİZ"

İsrail basınında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun İsrailli esirlerin de olabileceği düşünülen bölgelere de kara saldırıları başlatılarak Gazze'nin tamamını işgal etme kararı aldığı belirtilmişti. Genelkurmay Başkanı Zamir'in ise Gazze'nin tamamının işgal edileceği bir plana karşı olduğu öne sürülmüştü. Netanyahu'nun ofisinden Zamir'e "Gazze'nin tamamının işgali planı size uymuyorsa istifa etmelisiniz" mesajı gönderildiği aktarılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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