Trump operasyona onay verdi iddiası! İsrail, Gazze'yi tamamen işgal edecek

DIŞ HABERLER - Hamas ile İsrail arasında Doha'da devam eden müzakerelerin tıkanması sonrası Washington ve Tel Aviv harekete geçme kararı aldı.

İsrail basınından Yediot Aharonot'un haberine göre; ABD Başkanı Donald Trump, soykırımın devam ettiği Gazze'de Hamas'a operasyon yapılması için Tel Aviv yönetimine yeşil yaktı.

Trump'ın Hamas'a yönelik operasyona onay vermesinin altyapısını belirleyen unsurun 'ateşkes ve barış' müzakerelerinde ilerlemenin kaydedilememesi olduğu vurgulandı.

NETANYAHU, KABİNEYE İŞGAL PLANINI SUNACAK

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, kabine görüşmelerinde orduya Gazze Şeridi'ni işgal etme, Hamas'ı yenilgiye uğratma ve kaçırılanları iade etme emrini içeren bir plan sunması bekleniyor.

GAZZE'YE SALDIRILARI GENİŞLETME PLANI

İsrail basını, ordunun insani felakete sürüklediği Gazze Şeridi'ne saldırıların genişletilmesi yönünde hazırlıklar yaptığını yazmıştı.

Ordunun hazırladığı geniş kapsamlı "aşamalı saldırı planı" çerçevesinde, pek çok kez yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı mülteci kampları dahil olmak üzere "hassas bölgelerin" kara saldırılarıyla hedef alınacağı belirtilmişti.

İsrail ordusunun şimdiye kadar söz konusu bölgelere esirlerin varlığı nedeniyle kara saldırıları düzenlemekten kaçındığı iddia edilmişti.

İsrail kabinesinin söz konusu kapsamlı saldırı planını bu hafta görüşeceği aktarılmıştı.