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Trump operasyona onay verdi iddiası! İsrail, Gazze'yi tamamen işgal edecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trump operasyona onay verdi iddiası! İsrail, Gazze&#039;yi tamamen işgal edecek
ABD, İsrail, Hamas, Gazze, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail basını ABD Başkanı Donald Trump'ın Başbakan Binyamin Netanyahu’ya Hamas’a karşı askeri operasyon düzenleme konusunda onay verdiğini aktardı. Netanyahu'nun soykırım altındaki Gazze'ye yönelik planı kabineye sunması bekleniyor.

DIŞ HABERLER - Hamas ile İsrail arasında Doha'da devam eden müzakerelerin tıkanması sonrası Washington ve Tel Aviv harekete geçme kararı aldı. 

İsrail basınından Yediot Aharonot'un haberine göre; ABD Başkanı Donald Trump, soykırımın devam ettiği Gazze'de Hamas'a operasyon yapılması için Tel Aviv yönetimine yeşil yaktı. 

Trump operasyona onay verdi iddiası! İsrail, Gazze'yi tamamen işgal edecek - 1. Resim

Trump'ın Hamas'a yönelik operasyona onay vermesinin altyapısını belirleyen unsurun 'ateşkes ve barış' müzakerelerinde ilerlemenin kaydedilememesi olduğu vurgulandı. 

Trump operasyona onay verdi iddiası! İsrail, Gazze'yi tamamen işgal edecek - 2. Resim

NETANYAHU, KABİNEYE İŞGAL PLANINI SUNACAK 

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, kabine görüşmelerinde orduya Gazze Şeridi'ni işgal etme, Hamas'ı yenilgiye uğratma ve kaçırılanları iade etme emrini içeren bir plan sunması bekleniyor.

GAZZE'YE SALDIRILARI GENİŞLETME PLANI

İsrail basını, ordunun insani felakete sürüklediği Gazze Şeridi'ne saldırıların genişletilmesi yönünde hazırlıklar yaptığını yazmıştı.

Ordunun hazırladığı geniş kapsamlı "aşamalı saldırı planı" çerçevesinde, pek çok kez yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı mülteci kampları dahil olmak üzere "hassas bölgelerin" kara saldırılarıyla hedef alınacağı belirtilmişti.

İsrail ordusunun şimdiye kadar söz konusu bölgelere esirlerin varlığı nedeniyle kara saldırıları düzenlemekten kaçındığı iddia edilmişti.

İsrail kabinesinin söz konusu kapsamlı saldırı planını bu hafta görüşeceği aktarılmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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