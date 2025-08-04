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Trump'tan Hindistan'a petrol suçlaması! Rusya ile ticaret ağır tarifeye neden oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ı Rus petrolünü satmakla suçlayarak vergi tehdidinde bulundu. Rusya'nın Ukrayna ile süren savaşta çok sayıda insanı öldürdüğünü Yeni Delhi yönetimine hatırlatan Trump, "Bu nedenle, Hindistan'ın ABD'ye ödediği gümrük vergisini önemli ölçüde artıracağım" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın Rusya'dan petrol satın almasının yanı sıra bunu yüksek karlarla yeniden sattığını belirterek, Hindistan'a yönelik tarifeyi "önemli ölçüde" artıracağını belirtti.

Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Trump'tan Hindistan'a petrol suçlaması! Rusya ile ticaret ağır tarifeye neden oldu - 1. Resim

HİNDİSTAN'A YÖNELİK VERGİ TARİFESİ YOLDA 

Hindistan'ın sadece büyük miktarlarda Rus petrolü satın almakla kalmadığını, aynı zamanda satın aldığı petrolün büyük bir kısmını açık piyasada büyük karlarla sattığına işaret eden Trump, "Bu nedenle, Hindistan'ın ABD'ye ödediği gümrük vergisini önemli ölçüde artıracağım." ifadesini kullandı.

Trump, Ukrayna'da Rusya tarafından öldürülenlerin sayısının Hindistan'ın umurunda olmadığını aktardı.

Trump'tan Hindistan'a petrol suçlaması! Rusya ile ticaret ağır tarifeye neden oldu - 2. Resim

ÇİN TARİFESİNİ GEÇEN HAFTA DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Trump, geçen hafta, Hindistan'ın Çin'le Rusya'dan en çok enerji ithalatı gerçekleştiren ülkeler olduğunu belirterek, ülkenin 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 25 tarife ödeyeceğini açıklamıştı.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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