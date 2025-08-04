Trump’tan Moskova’ya yeni ultimatom! 8 Ağustos’a dikkat

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’daki savaşın durdurulması için Rusya’ya 8 Ağustos’a kadar süre tanıdı. Trump, "Yaptırımlar olacak" diyerek Moskova’yı uyardı:

"Evet, insanların öldürülmesini durduracak bir anlaşma yapın."

"KURNAZLAR AMA YAPTIRIMLARDAN KAÇAMAYACAKLAR"

Trump, 3 Ağustos’ta gazetecilere yaptığı açıklamada, özel temsilcisi Steve Witkoff’un 6 veya 7 Ağustos’ta Rusya’yı ziyaret edeceğini söyledi. Moskova ile görüşmelerde son şansın değerlendirileceğini belirten Trump, “Onlar kurnaz insanlar ama bu kez yaptırımlardan kaçınamayacaklar” dedi.

"BİNLERCE İNSAN BOŞUNA ÖLÜYOR"

Trump, savaşın uzamasına sert tepki göstererek şunları kaydetti:

"Binlerce insan ölüyor. Hem Ruslar hem de Ukraynalılar. Şehirler vuruluyor. Bu korkunç bir savaş ve bir şekilde durdurulmalı."

Trump ayrıca, geçmişte Hindistan-Pakistan gibi ülkelerde savaşları durdurduklarını hatırlatarak, "Bu savaşı da bitireceğiz" ifadesini kullandı.

YAPTIRIMLAR KAPIDA, TAKVİM NET: 8 AĞUSTOS

Trump, 28 Temmuz’da İskoçya’da yaptığı açıklamada 10-12 günlük bir süre tanımıştı.

Sürenin sonu 8 Ağustos’a denk geliyor. Washington kaynaklarına göre, ABD, Moskova’nın ateşkes adımı atmaması halinde yeni ekonomik yaptırımları devreye sokacak.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi John Kelly, 31 Temmuz’da BM Güvenlik Konseyi’ne Trump’ın bu sürede bir anlaşma görmek istediğini iletti.

PUTİN'E MESAJ: UKRAYNA'NIN TAMAMINI ALAMAYACAK

Daha önceki açıklamalarında Putin’in Ukrayna’nın tamamını almak istediğini ancak bunun mümkün olmadığını savunan Trump, bu savaşın bir kazanandan çok daha fazla kaybedeni olduğunu vurgulamıştı.

Öte yandan, gündemin dışında yöneltilen bir soru üzerine konuşan Trump, Amerikalı oyuncu Sydney Sweeney hakkında da yorumda bulundu:

"Eğer Sydney Sweeney kayıtlı bir Cumhuriyetçiyse, bence bu harika bir reklam kampanyası olur" dedi.