Rusya ve ABD arasında gerilim tırmanıyor! Trump duyurdu: Gereken yere konuşlandırıldı

Dünyanın gözü Rusya ve ABD'nin üzerinde. Son olarak The Hill gazetesinin haberine göre Trump, Washington seyahati öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı.

"DENİZALTILAR OLMALARI GEREKEN YERDE"

Gazeteciler, Medvedev'in nükleerle ilgili açıklamalarının ardından "hazırlıklı olunmalı" diyen Trump'a, nükleer denizaltıların konumuna ilişkin soru yöneltti. Trump, gazetecilerin sorusuna "Denizaltılar bölgede, olmaları gereken yerde." cevabını verdi.

Trump ayrıca, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ilerleyen günlerde Rusya'yı ziyaret edeceğini ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle Moskova yönetimine yönelik yeni yaptırımların planlandığını aktardı.

MEDVEDEV NÜKLEERLE İLGİLİ NE DEMİŞTİ?

Eski Rusya Devlet Başkanı Medvedev, 28 Temmuz'da yaptığı açıklamada Trump'a sert çıkarak, Washington'ın politikalarının "Rusya ile ABD arasında daha geniş çaplı bir çatışmayı tetikleme riski taşıdığını" savunmuştu.

Medvedev, X hesabından yaptığı açıklamasında, "50 gün ya da 10 gün... Trump iki şeyi unutmamalı: 1. Rusya, İsrail ya da İran değil. 2. her yeni ültimatom bir tehdit ve savaşa doğru atılmış bir adımdır. Rusya ile Ukrayna arasında değil, kendi ülkesiyle Rusya arasında." ifadelerini kullanmıştı.

TRUMP DENİZALTILARIN KONUŞLANDIRILMASI EMRİNİ VERMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, 31 Temmuz'da yaptığı açıklamada Medvedev'in açıklamalarına tepki olarak "iki nükleer denizaltının uygun bölgelere konuşlandırılması" emrini verdiğini açıklamıştı. Trump, açıklamasında, "Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olan eski Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'in son derece kışkırtıcı açıklamaları üzerine iki nükleer denizaltının uygun bölgelere konuşlandırılmasını emrettim." demişti.

Gazetecilere 1 Ağustos'ta değerlendirmede bulunan Trump, O (Medvedev), nükleer silahlar hakkında konuşuyordu, nükleer silahlar hakkında konuştuğunuzda buna hazırlıklı olmalıyız. Biz tamamen hazırız." ifadesini kullanmıştı.