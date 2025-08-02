Trump "Rus petrolü almayacaklar" demişti..."İyi bir adım olur" sinyali tutmadı, Hindistan'dan ret geldi!

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev'in açıklamalarına tepki olarak "iki nükleer denizaltının uygun bölgelere konuşlandırılması" emrini verdi.

Ayrıca Trump, "Hindistan'ın Rusya'dan petrol almayı keseceğini düşündüğünü" belirtti.

Hindistan hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptırım tehditlerine rağmen Rusya’dan petrol alım politikasında herhangi bir değişikliğe gitmeyeceğini açıkladı.

New York Times’ın iki üst düzey Hint yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Hindistan hükümeti ülke içindeki rafinerilere Rus petrolü alımını durdurmaları ya da azaltmaları yönünde herhangi bir talimat vermedi.

HİNDİSTAN'A "CEZA" YOLDA

UPI haber sitesinden edinilen bilgilere göre, ABD Başkanı Trump, bu hafta yaptığı açıklamada Hindistan'ın Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltmaması durumunda mali bir "ceza" uygulayacağını belirtmişti. Söz konusu cezanın, halihazırda Hindistan mallarına uygulanan %25’lik ek gümrük vergilerine ek olarak gündeme gelebileceği ifade edildi.

Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, “Hindistan dostumuz, ancak yıllar içinde çok az ticaret yaptık çünkü uyguladıkları tarifeler dünyanın en yüksekleri arasında. Ayrıca, parasal olmayan en zorlu ticaret engellerine sahipler” dedi.

Trump, Hindistan’ın askeri ekipmanlarının çoğunu Rusya’dan aldığını ve Çin’le birlikte Rusya'nın en büyük enerji alıcısı olduğunu da vurguladı.

"İYİ BİR ADIM OLUR" DİYEREK SİNYALİ VERMİŞTİ

Ancak Trump, son açıklamalarında Hindistan’ın Rus petrolü alımını durdurduğu yönünde haberler duyduğunu belirterek, “Bu doğru mu bilmiyorum ama iyi bir adım olur” ifadelerini kullandı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yaptırımları not ettik ve değerlendiriyoruz. Petrol satışıyla ilgili özel bir yorumum yok. Enerji tedarikine ilişkin kararlarımızı uluslararası piyasadaki fiyatlara ve mevcut küresel duruma göre veriyoruz” dedi.

Jaiswal, spekülasyonlara dayalı medya haberlerinin durumu daha da karmaşıklaştırabileceğini belirterek, “Bu hassas bir konu, lütfen resmi açıklamalarımızı bekleyin” uyarısında bulundu.