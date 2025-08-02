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Trump'tan Rus petrolüne bir darbe daha! "Artık ihraç etmeyecekler"

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Donald Trump, Rusya, Hindistan, Petrol, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya hakkındaki çarpıcı açıklamalarına devam ediyor. Trump, bir soru üzerine, "Hindistan'ın artık Rusya'dan petrol almayacağını anlıyorum. Öyle duydum, doğru mu değil mi bilmiyorum. Bu, iyi bir adım. Bakalım neler olacak" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev'in açıklamalarına tepki olarak "iki nükleer denizaltının uygun bölgelere konuşlandırılması" emrini verdi. 

Trump'tan bir çarpıcı açıklama daha geldi.

Trump'tan Rus petrolüne bir darbe daha!

Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, bir soru üzerine, "Hindistan'ın artık Rusya'dan petrol almayacağını anlıyorum. Öyle duydum, doğru mu değil mi bilmiyorum. Bu, iyi bir adım. Bakalım neler olacak." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, Hindistan'a uygulayacağı tarifeyi yüzde 25 olarak açıklamış ve bu ülkenin Rusya'dan petrol almasından memnun olmadığını belirtmişti.

Öte yandan Hindistan'ın devlet petrol rafinelerinin Rusya'dan petrol satın alma işlemlerini kademeli olarak azaltmaya başladığı haberleri kamuoyuna yansımıştı.

Trump'tan Rus petrolüne bir darbe daha!

PETROL DÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya açıklamalarının ardından Moskova borsası endeksi sert düşüş yaşadı. Trump'ın emri sonrası brent petrol ise yükselişe geçerek 70 doları aştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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