Trump'ın nükleer adımı sonrası Moskova Borsası çöktü! Brent petrol 70 doları aştı
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusları caydırmak için iki nükleer denizaltı konuşlandıracağı yönündeki açıklamasının ardından Moskova borsası endeksi sert düşüş yaşadı. Trump'ın emri sonrası brent petrol ise yükselişe geçerek 70 doları aştı.
DIŞ HABERLER - ABD Başkanı Donald Trump, eski Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev'in açıklamalarına tepki olarak "iki nükleer denizaltının uygun bölgelere konuşlandırılması" emrini verdi.
Trump'ın talimatı sonrası iki ülke arasındaki siyasi ve askeri kriz piyasalarda deprem etkisi oluşturdu.
MOSKOVA BORSASI ÇAKILDI
ABD liderinin Rusya'nın eski Cumhurbaşkanı Medvedev'in açıklamalarına cevap olarak iki nükleer denizaltının konuşlandırılması emrinin ardından Moskova Borsası Endeksi (IMOEX2) çöktü.
PETROL YÜKSELDİ
Rusya'ya 'ultimatom' niteliğinde olan nükleer cevap sonrası brent petrolün varil fiyatı da yeniden 70 doların üzerine çıktı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sezer Doğru