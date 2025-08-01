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Trump'ın nükleer adımı sonrası Moskova Borsası çöktü! Brent petrol 70 doları aştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trump&#039;ın nükleer adımı sonrası Moskova Borsası çöktü! Brent petrol 70 doları aştı
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusları caydırmak için iki nükleer denizaltı konuşlandıracağı yönündeki açıklamasının ardından Moskova borsası endeksi sert düşüş yaşadı. Trump'ın emri sonrası brent petrol ise yükselişe geçerek 70 doları aştı.

DIŞ HABERLER - ABD Başkanı Donald Trump, eski Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev'in açıklamalarına tepki olarak "iki nükleer denizaltının uygun bölgelere konuşlandırılması" emrini verdi. 

Trump'ın talimatı sonrası iki ülke arasındaki siyasi ve askeri kriz piyasalarda deprem etkisi oluşturdu.

Trump'ın nükleer adımı sonrası Moskova Borsası çöktü! Brent petrol 70 doları aştı - 1. Resim

MOSKOVA BORSASI ÇAKILDI

ABD liderinin Rusya'nın eski Cumhurbaşkanı Medvedev'in açıklamalarına cevap olarak iki nükleer denizaltının konuşlandırılması emrinin ardından Moskova Borsası Endeksi (IMOEX2) çöktü. 

Trump'ın nükleer adımı sonrası Moskova Borsası çöktü! Brent petrol 70 doları aştı - 2. Resim

PETROL YÜKSELDİ 

Rusya'ya 'ultimatom' niteliğinde olan nükleer cevap sonrası brent petrolün varil fiyatı da yeniden 70 doların üzerine çıktı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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