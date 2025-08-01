ABD Başkanı Trump, Rusya için talimatı verdi: Bölgeye 2 nükleer denizaltı konuşlandırılacak

ABD Başkanı Trump, Rusya'nın eski Cumhurbaşkanı Medvedev'in kıyamet günü saldırıları tehdidini gündeme getirmesinin ardından, 2 ABD nükleer denizaltısının ‘uygun bölgelere’ konuşlandırılmasını emrettiğini söyledi.

MEDVEDEV'İN SÖZLERİ NÜKLEER GERİLİM DOĞURDU

Truth Social hesabından açıklamalarda bulunan Trump "Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve eski Devlet Başkanı Dmitry Medvedev’in son derece kışkırtıcı açıklamaları üzerine, bu sözlerin yalnızca söylemden ibaret olmama ihtimaline karşı iki nükleer denizaltının ilgili bölgelere konuşlandırılması talimatını verdim" dedi.

"UMARIM" DİYEREK UYARDI

Moskova'nın yaptığı açıklamalara ve kullandığı kelimelere dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Trump "Kelimeler çok önemlidir ve çoğu zaman istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Umarım bu da onlardan biri olmaz. Bu konudaki dikkatiniz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

MEDVEDEV 'YAPTIRIM SÜRESİNE' REST ÇEKMİŞTİ

Medvedev, pazartesi günü yaptığı açıklamada Trump'a sert çıkarak, Washington'ın politikalarının "Rusya ile ABD arasında daha geniş çaplı bir çatışmayı tetikleme riski taşıdığını" savunmuştu.

Dmitriy Medvedev, X hesabından yaptığı açıklamasında, "50 gün ya da 10 gün... Trump iki şeyi unutmamalı: 1. Rusya, İsrail ya da İran değil. 2. Her yeni ültimatom bir tehdit ve savaşa doğru atılmış bir adımdır. Rusya ile Ukrayna arasında değil, kendi ülkesiyle Rusya arasında" ifadesini kullanmıştı.