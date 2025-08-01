Trump’ın elçisi Witkoff Gazze'de! Yardım merkezinde poz verdi

Witkoff’a ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee de eşlik etti.

"BİNLERCE İNSAN AÇLIKTAN ÖLDÜ"

Gıda, su, ilaç ve tıbbi malzemelere erişimin neredeyse imkânsız hale geldiği Gazze’de, her geçen gün yeni bir çocuk açlık nedeniyle hayatını kaybediyor. Abluka altında hayat mücadelesi veren Gazzeliler, hem İsrail’in uyguladığı sistematik açlığı hem dünya kamuoyunun sessizliğini derin bir hayal kırıklığıyla karşılıyor. İlgili Haber Günler sonra serbest bırakıldılar! "Hanzala" aktivistleri Gazze için yola çıkmıştı Açlık nedeniyle neredeyse bir deri bir kemik kalan Muhammed Zekeriya Eyyub el-Matuk isimli Filistinli çocuğun yayınlanan fotoğrafı uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Şu ana kadar Gazze'de 88'i çocuk toplam 147 kişi açlıktan hayatını kaybetti.

İsrail Kanal 12 ve CNN'in sahadan aktardığı bilgilere göre, Trump yönetiminin özel elçisi Witkoff, Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) tarafından işletilen ve ABD destekli olduğu öne sürülen yardım sahasında yerinde incelemelerde bulundu.

BEYAZ SARAY: DURUMUN VAHAMETİNİ YERİNDE GÖRECEK

Perşembe günü konuşan Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Witkoff’un "dağıtım noktalarını ziyaret ederek daha fazla gıda ulaştırılması için plan oluşturacağını ve Gazzelilerle sahada görüşeceğini" duyurdu.

Yetkili, heyetin dönüşte ABD Başkanı’na bilgi vereceğini belirterek, "nihai planın Trump tarafından onaylanmasının ardından daha fazla ayrıntı paylaşılacaktır" dedi.

GAZZELİLER İLE GÖRÜŞECEK Leavitt, ayrıca Witkoff ve Huckabee'nin Gazzelilerle bir araya geleceğini ve Gazze’deki durumu ilk ağızdan dinleyeceklerini ifade etti. Öte yandan sabah saatlerinde İsrail'e gelen Witkoff, temasları kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmştü.