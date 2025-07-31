Günler sonra serbest bırakıldılar! "Hanzala" aktivistleri Gazze için yola çıkmıştı

Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na bağlı Hanzala gemisinde gözaltına alınan tüm aktivistler serbest bırakıldı.

Özgürlük Filosu Koalisyonu tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in gözaltında aldığı 21 aktivistten hala gözaltında olan son 2 aktivist ABD'li Christian Smalls ve Tunuslu Hatem Aouini serbest bıraktığı belirtildi.

GÜNLER SÜREN HUKUKSUZ TUTUKLULUK

Aktivistlerin Givon Hapishanesi'nde tutulduğu belirtilen açıklamada, aktivistlerin 5 gün süren hukuksuz tutukluluğun ardından Ürdün'deki Kral Hüseyin Köprüsü üzerinde serbest bırakıldığı aktarılarak, "Her ikisi de kötü muameleyi protesto etmek için açlık grevi yapıyordu. Aouini sınırda Tunus Büyükelçiliği tarafından karşılandı.

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Defalarca yardım talebinde bulunulmasına rağmen, ne ABD Konsolosluğu ne de ABD Büyükelçiliği yetkilileri, Christian'ın geliş detayları önceden bildirilmesine rağmen sınırda onu karşılamadı" denildi.

HANZALA AKTİVİTLERİ SERBEST

Açıklamada, "En az 320'si çocuk olmak üzere 10 bin 300'den fazla Filistinli siyasi tutuklu, uluslararası hukuk ihlal edilerek, korkunç taciz ve işkence biçimlerine maruz bırakılarak İsrail işgal hapishanelerinde tutulmaya devam ediyor" denildi.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun Gazze ablukasını kırma misyonu, uluslararası hukuka ve işgale karşı direnme hakkına dayandığı ifade edilen açıklamada, "İsrail, Filistinlileri aç bırakmaya ve topluca gözaltına almaya devam ederken, herkes için özgürlük, haysiyet ve adalete olan bağlılığımızı teyit ediyoruz.

Kuşatmayı kırana ve Filistin özgür olana kadar durmayacağız" denildi.

NE OLMUŞTU?

İtalya'nın güneyinden 20 Temmuz'da Gazze'ye doğru yola çıkan Hanzala gemisine uluslararası tanınırlığı olan Filistin Devleti'nin karasularına doğru ilerlerken, 26 Temmuz Cumartesi gecesi Gazze kıyısına yaklaşık 40 deniz mili mesafede İsrail ordusu tarafından el konulmuştu.

İsrail işgali altındaki Filistin'in direnişini ve Filistinli çocukları yansıtan sembol bir çizgi karakter olan Hanzala'nın ismini taşıyan yardım gemisi, müdahalenin ardından İsrail'in Aşdod Limanı'na çekilmişti. İki gazeteci ve iki Avrupalı parlamenterin de aralarında bulunduğu 21 kişiden oluşan gemi mürettebatı İsrail tarafından gözaltına alınmıştı.