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İsrail televizyonunda mide bulandıran yayın! Gazze'de açlıktan ölenlerle böyle alay ettiler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta yetersiz beslenme ile mücadele eden 4 yaşındaki Rezan Ebu Zaher isimli Filistinli çocuk 20 Temmuz’da hayatını kaybetti. İsrail'in Kanal 14 televizyonundaki bazı yorumcular ise canlı yayın esnasında ölen çocuğun annesiyle alay ederek küstah açıklamalarda bulundu.

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

İsrail televizyonunda mide bulandıran yayın! Gazze'de açlıktan ölenlerle böyle alay ettiler - 1. Resim

20 Temmuz’da 4 yaşındaki Rezan Ebu Zaher isimli bir çocuk daha açlıktan hayatını kaybetti. Çocuk katili İsrail’in Kanal 14 televizyonu ise ölen çocuk hakkında küstah açıklamalarda bulunarak annesiyle dalga geçti. 

İsrail televizyonunda mide bulandıran yayın! Gazze'de açlıktan ölenlerle böyle alay ettiler - 2. Resim

Canlı yayında konuşan yorumcular Gazze’deki açlığı alay konusu haline getirdi. 4 yaşındaki Zaher’in fotoğrafı ekranlarda paylaşılarak şu ifadeler kullanıldı:

İsrail medyasında, İsrail’in Gazzelileri aç bıraktığına dair bir kampanya var. Görsellerden yola çıkarak sana şunu söylemem lazım: Bence biraz kilo vermeleri gerekiyor. Buna "seçici aç bırakma" diyebilirsiniz; tıpkı solun "seçici öfkesi" gibi.

İsrail televizyonunda mide bulandıran yayın! Gazze'de açlıktan ölenlerle böyle alay ettiler - 3. Resim

''FİLİSTİNLİLERİN OBEZİTE SORUNU OLABİLİR''

Ardından sunucu, ifadelerine şu şekilde devam etti:

Görsellerde çok çok zayıf, neredeyse açlıktan ölmek üzere olan çocuklar görülüyor, ama onların ebeveynleri kilolu, sağlıklı, hatta bazen obezite sorunu bile olabilir.

İsrail televizyonunda mide bulandıran yayın! Gazze'de açlıktan ölenlerle böyle alay ettiler - 4. Resim

''KIZININ BÜTÜN YEMEĞİNİ KENDİ YEMİŞ OLABİLİR''

Açlıktan ölen Zaher'in annesinin fotoğrafları ekranlara taşınırken, ''Bu kadın açlıktan ölmüş gibi görünmüyor. Belki de kızının bütün yemeğini kendi yemiştir, bilmiyorum. Aklım almıyor böyle bir şeyi…'' ifadeleri kullanıldı. Kanal 17’nin korkunç programı sosyal medyada gündem olurken, videoya binlerce yorum yağdı.  

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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