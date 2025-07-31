İsrail’in yayılmasına set çektik! Siyonistlerin hesaplarını bozuyoruz

YILMAZ BİLGEN - Gazze’deki katliam sonrası Lübnan ve Suriye’de bazı bölgeleri işgal eden, İran’a saldıran İsrail’de aylardır bir numaralı gündem Türkiye. İsrail medyası Türkiye’deki askerî, siyasi, ekonomik, enerji ve uluslararası gelişmelere geniş yer ayırıyor. Bitlis Eren Üniversitesinden Prof. Dr. Adem Palabıyık, siyonist yönetimin gelecek vizyonunu Türklerle savaş üzerine kurduğunu söyledi. ABD uzmanı Erhan Yıldırım’a göre ise ABD Başkanı Donald Trump’la İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında büyük bir kavga var.

ARKASINDA MOSSAD VAR

ABD’de yaşanan siyasi gerilim ve Trump’ı Epstein üzerinden vurma planının arkasında MOSSAD’ın olduğunu aktaran Erhan Yıldırım “Trump, Netanyahu’dan nefret eder. Şu an derinde çok ciddi kavga var. Türkiye özellikle Suriye ve Irak konusunda Amerikan yönetiminden istediğini alıyor. Yeni ve Türkiye merkezli bir Orta Doğu denklemi oluşuyor. İsrail bundan rahatsız ve MOSSAD ile siyonist lobiler devreye girdi. Epstein dosyası ile Trump’ı ilişkilendirmeleri de bu yüzden. Yakında çok daha ciddi olaylar yaşanacak, tutuklama furyası başlayacak. Trump’ın iktidarı devraldığı döneme kadar geçen 4 yıllık Biden iktidarında 400 bin çocuk kayıp. Kimse bunun hesabını veremiyor. Bekleyip hep birlikte göreceğiz” diye konuştu.

ANKARA'NIN PLANI İŞLİYOR

Gazetemize konuşan Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Adem Palabıyık, mevcut dünya düzeninde İsrail’e hem küresel hem bölgesel hesaplarını bozma misyonunun Türkiye olduğunu söyledi. Palayıbık “Ne Orta Doğu’da ne de Körfez ülkelerinde sermayeleri için siyonist ekonomik pazara ihtiyacı olmayan devlet neredeyse yok gibidir ve hiçbiri İsrail’e dur diyecek cesarete sahip değil. Son yıllardaki ambargo ve pazar şartları bizi yerli üretime geçirdi, yeni pazarların bulunmasını sağladı ve lobi şirketlerinin hegemonyasından kurtardı. Bu durum, İran’ın güç kaybetmesi ve Suriye’nin Şara yönetimine geçmesinden sonra güçlenmiş ve Türkiye, alternatifsiz hâle gelmiştir” dedi.

Prof. Palabıyık, siyonist kanatta yaşanan paniğin dikkate alınması gerektiğini hatırlattı ve şu bilgileri paylaştı: