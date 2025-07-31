İsrail’in yayılmasına set çektik! Siyonistlerin hesaplarını bozuyoruz
İsrail medyası Türkiye’de yaşanan askerî, siyasi, ekonomik, enerji ve uluslararası gelişmelere geniş yer ayırıyor.
YILMAZ BİLGEN - Gazze’deki katliam sonrası Lübnan ve Suriye’de bazı bölgeleri işgal eden, İran’a saldıran İsrail’de aylardır bir numaralı gündem Türkiye. İsrail medyası Türkiye’deki askerî, siyasi, ekonomik, enerji ve uluslararası gelişmelere geniş yer ayırıyor. Bitlis Eren Üniversitesinden Prof. Dr. Adem Palabıyık, siyonist yönetimin gelecek vizyonunu Türklerle savaş üzerine kurduğunu söyledi. ABD uzmanı Erhan Yıldırım’a göre ise ABD Başkanı Donald Trump’la İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında büyük bir kavga var.
ARKASINDA MOSSAD VAR
ABD’de yaşanan siyasi gerilim ve Trump’ı Epstein üzerinden vurma planının arkasında MOSSAD’ın olduğunu aktaran Erhan Yıldırım “Trump, Netanyahu’dan nefret eder. Şu an derinde çok ciddi kavga var. Türkiye özellikle Suriye ve Irak konusunda Amerikan yönetiminden istediğini alıyor. Yeni ve Türkiye merkezli bir Orta Doğu denklemi oluşuyor. İsrail bundan rahatsız ve MOSSAD ile siyonist lobiler devreye girdi. Epstein dosyası ile Trump’ı ilişkilendirmeleri de bu yüzden. Yakında çok daha ciddi olaylar yaşanacak, tutuklama furyası başlayacak. Trump’ın iktidarı devraldığı döneme kadar geçen 4 yıllık Biden iktidarında 400 bin çocuk kayıp. Kimse bunun hesabını veremiyor. Bekleyip hep birlikte göreceğiz” diye konuştu.
ANKARA'NIN PLANI İŞLİYOR
Gazetemize konuşan Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Adem Palabıyık, mevcut dünya düzeninde İsrail’e hem küresel hem bölgesel hesaplarını bozma misyonunun Türkiye olduğunu söyledi. Palayıbık “Ne Orta Doğu’da ne de Körfez ülkelerinde sermayeleri için siyonist ekonomik pazara ihtiyacı olmayan devlet neredeyse yok gibidir ve hiçbiri İsrail’e dur diyecek cesarete sahip değil. Son yıllardaki ambargo ve pazar şartları bizi yerli üretime geçirdi, yeni pazarların bulunmasını sağladı ve lobi şirketlerinin hegemonyasından kurtardı. Bu durum, İran’ın güç kaybetmesi ve Suriye’nin Şara yönetimine geçmesinden sonra güçlenmiş ve Türkiye, alternatifsiz hâle gelmiştir” dedi.
Prof. Palabıyık, siyonist kanatta yaşanan paniğin dikkate alınması gerektiğini hatırlattı ve şu bilgileri paylaştı:
Siyonistler açısından Türkiye ve ABD arasında kurulan ilişki ağı İsrail için varlık-yokluk gerekçesi gibi. Netanyahu’ya yakın isimler ABD’yi Katar-Türkiye ittifakının yönlendirmesine terk etmenin İsrail Devleti için felaket olduğunu açıkça dile getiriyor. Diğer yandan Hindistan, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs ve benzeri ülkeler üzerinden kurulan ittifaklarla Türkleri yalnızlaştırmalıyız diyorlar. Peki Türkiye ne yapıyor? Bir yandan Suriye ve Irak’ta kendi ajandasını adım adım tatbik ederken diğer yandan Terörsüz Türkiye Yüzyılı ile hamlesini ölçek büyüterek ‘terörsüz bölge’ boyutuna dönüştürmeye çalışıyor. Bu durum terör, kaos, savaş ve bölünme stratejisiyle var olan İsrail’i rahatsız etmekte. Bir yandan da Suriye’de Dürzileri, PYD ve Esad kalıntılarını kullanıp bölgeyi istikrarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Türkiye, Suriye’de siyonist işgale çektiği seti tahkim etmeli ve TBMM’den, Suriye tezkeresi daha kapsamlı yeniden geçirilmeli ve Gazze sınırına kadar güvenlik kalkanı sağlanmalıdır.