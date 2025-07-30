Trump açlık krizinden emin olmak istiyor! Witkoff Gazze'de insani yardım denetimi yapacak

İsrail'in soykırımı altındaki Gazze'de açlıkla mücadele eden onlarca Filistinli ölüm kalım savaşı veriyor. Bugüne kadar 89'u çocuk olmak üzere 154 Filistinli yetersiz beslenme nedeniyle can verdi. Bölgede derinleşen insani krizin sona ermesi için uluslararası toplumdan İsrail'e yönelik baskılar arttı.

Uykudan uyanan Avrupalı devletler bir bir Filistin devletini tanıyacağını duyururken, yaşanan katliamın en büyük destekçisi ABD Başkanı Trump ise gıda yardımlarına ilişkin söylemlerini artırdı.

"Gazze'ye 60 milyon dolarlık yardım ettik, kimse teşekkür etmedi. Biz olmasak insanlar açlıktan ölürdü. Gazze'ye daha fazla yardım sağlayacağız, ancak diğer ülkeler de bu çabaya katılmalı" ifadelerini kullanan Trump'ın son olarak bölgeye Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u göndereceği ortaya çıktı.

TRUMMP AÇLIK KRİZİNDEN EMİN OLMAK İSTİYOR

ABD'li haber sitesi Axios, Witkoff'un Gazze'deki insani krizle ilgili görüşmelerde bulunmak üzere bugün İsrail'e gideceğini aktardı. İki ABD'li yetkiliye dayandırılan habere göre Trump bölgede yaşanan açlık krizinden emin olmak istiyor.

Yetkili, "Başkan (Trump), Gazze'deki sivillere daha fazla yardım ulaştırabilmek için Gazze'deki insani durumu daha iyi bilmek istiyor" ifadesini kullandı.

GAZZE'Yİ BİZZAT ZİYARET EDECEK

Witkoff aynı zamanda Gazze'ye girerek ABD ve İsrail güdümündeki Gazze İnsani Yardım Vakfı'na (GHF) ait yardım dağıtım noktalarını ziyaret edecek.

GAZZE'DE AÇLIKTAN 154 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in tam ablukaya alarak yardım girişine izin vermediği Gazze Şeridi'nde siviller açlıkla boğuşuyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde 7 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Açlık ve yetersiz beslenmeden kaynaklanan toplam can kaybının 89'u çocuk olmak üzere 154'e yükseldiği aktarıldı.