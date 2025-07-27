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Trump'tan ateşkes ve ticaret krizine ilişkin önemli açıklama: "Ben ne yapacağımı biliyorum"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trump&#039;tan ateşkes ve ticaret krizine ilişkin önemli açıklama: &quot;Ben ne yapacağımı biliyorum&quot;
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald, İskoçya'da ABD-AB arasındaki ticaret krizinin çözümüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çözüm istediğini söyleyen Trump, "1 saat ya da daha kısa sürede çözeceğiz" dedi. Trump, İsrail'in Gazze'de ateşkes için artık bir karar vermesi gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yaşanan ticaret krizinin çözümü için İskoçya'da bir araya geldi. Trump, "AB ile ticarette çözüm istiyorum. Muhtemelen 1 saat ya da daha kısa sürede çözeceğiz" dedi. ABD Başkanı aynı zamanda Gazze'deki ateşkes ve insani yardımlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

KRİZİ 1 SAATTE ÇÖZERİZ

Trump, Glasgow'un güneyindeki Turnberry golf tesisindeki toplantının başında gazetecilere yaptığı açıklamada "AB ile ticarette çözüm istiyorum. Muhtemelen 1 saat ya da daha kısa sürede çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

İSRAİL ATEŞKES İÇİN BİR KARAR VERMEK ZORUNDA

ABD Başkanı aynı zamanda Gazze'de İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerine ilişkin de konuştu. Trump, "İsrail bir karar vermek zorunda kalacak. Ben ne yapacağımı biliyorum ama bunu söylememin uygun olduğunu düşünmüyorum. Ama İsrail bir karar vermek zorunda kalacak" diye konuştu. 

BİZ OLMASAK GAZZE'DE İNSANLAR AÇLIKTAN ÖLÜRDÜ

Gazze'ye insani yardımlara yönelik açıklamalarda bulunan Trump, "Gazze'ye 60 milyon dolarlık yardım ettik, kimse teşekkür etmedi. Biz olmasak insanlar açlıktan ölürdü. Gazze'ye daha fazla yardım sağlayacağız, ancak diğer ülkeler de bu çabaya katılmalı" dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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