Trump’ın sabır taşı çatladı! Rusya’ya %100 vergi kapıda

Fox News sunucusu Lara Trump’a verdiği mülakatta konuşan Rubio, Trump’ın önceliğinin savaşın sona erdirilmesi olduğunu vurgulayarak, "Bu onun savaşı değil. Sadece bu çatışmayı miras aldı ve sona erdirmek için elinden geleni yaptı" şeklinde konuştu.

"PUTİN İLE İYİ İLİŞKİLER KURDU AMA SONUÇ ALAMADI"

Rubio, Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında “çok iyi telefon görüşmeleri” gerçekleştiğini belirtse de, bu temasların somut bir ilerleme sağlamadığını dile getirdi.

Rubio, "Putin’le diyalog kurmasına rağmen işlerin ilerlememesi Başkan’ı giderek daha fazla hayal kırıklığına uğratıyor" ifadelerini kullandı.

Rubio'ya göre Trump artık "Rus tarafının bu savaşa son vermek için harekete geçmesini bekleme konusunda isteksizleşiyor."

TRUMP'TAN EKONOMİK YAPTIRIM UYARISI

Rubio, Başkan Trump’ın, Rusya’nın barış konusunda ilerleme göstermemesi halinde 50 gün içinde %100 gümrük vergisi uygulama olasılığı da dahil olmak üzere sert ekonomik tedbirleri değerlendirdiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı ayrıca savaşın insani etkilerine dikkat çekerek, yalnızca 2025 yılı başından bu yana 100 binden fazla Rus askerinin hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Rubio, "Moskova’nın çatışmayı uzatmaya yönelik gecikme taktikleri uyguladığını görüyoruz" diyerek, Trump’ın bu tür oyalamalara karşı net bir tavır aldığını söyledi.

"SON METRELERDE TRUMP VAR"

Rubio, Başkan Trump’ı müzakere süreçlerinin son aşamalarında kararlılığıyla öne çıkan bir lider olarak tanımlayarak, "Son yüzde 5 her zaman en zorudur, ama Trump bu aşamaları yönetmede oldukça başarılıdır" dedi.

Trump yönetimi, barış sürecine yönelik diplomatik baskısını artırırken, Rubio’nun açıklamaları Washington’un Moskova’ya karşı daha sert bir tutuma yönelebileceği sinyalini verdi.