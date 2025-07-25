3'lü zirve kapıda: Trump'tan Zelesnkiy-Putin görüşmesine ilişkin kritik açıklama! "Gerçekleşecek ama..."

Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle sürerken, iki ülke arasında ateşkesi sağlamak amacıyla yürüten müzakereler sürüyor. ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da yaptığı değerlendirmede, 3'lü zirveye dair kritik bir açıklamada bulundu.

DIŞ HABERLER -ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaklaşık iki ila üç ay içinde üçlü bir zirve gerçekleştirme ihtimaline açık kapı bıraktı.

"İKİ-ÜÇ AY ÖNCE OLMASI GEREKİRDİ"

Trump, Beyaz Saray basın havuzuna yaptığı değerlendirmede, Putin ve Zelenskiy ile olası bir görüşmeye dair bir soruya, “Bu olabilir ama iki-üç ay önce olmalıydı” cevabını verdi.

Öte yandan, Rusya-Ukrayna müzakerelerinin üçüncü turuna başkanlık eden Rus heyetinin lideri Vladimir Medinskiy, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Putin ve Zelenskiy arasında olası bir görüşme için anlaşma şartlarının önceden hazırlanması gerektiğini ve bu buluşmanın ancak son aşamada anlam kazanacağını söyledi.

Medinskiy, “Böyle bir görüşmenin gerçekleşebilmesi için anlaşma şartlarının önceden hazırlanması ve toplantıda ne konuşulacağının netleştirilmesi gerekir. Bu görüşmede anlaşma tartışılmamalı, imzalanmalı. Zira bizim de dediğimiz gibi, her işin sonu onun tacıdır,” ifadelerini kullandı. Görüşmenin, baştan her şeyi yeniden konuşmak için yapılmasının anlam taşımadığını vurguladı.