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Trump'tan Macron'un sinir uçlarına dokunan açıklama! "Filistin'i tanıma açıklaması önemsiz"

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Trump, Macron, Filistin, Fransa, Abd, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıyacağını ve eylül ayında BM Genel Kurulu'nda bu kararı resmen açıklayacağını duyurdu. ABD Başkanı Trump'tan, konuya ilişkin açıklama geldi. Trump, Macron'un açıklamasını "önemsiz" buldu.

Dün akşam saatlerinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıyacağını ve eylül ayında BM Genel Kurulu'nda bu kararı resmen açıklayacağını duyurdu.

Trump'tan Macron'un sinir uçlarına dokunan açıklama!

"AÇIKLAMASI ÖNEMSİZ"

ABD Başkanı Trump, İskoçya ziyareti için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, bir soru üzerine, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Filistin'i tanıma kararına ilişkin, "Macron farklı bir adam. Fena biri değil. Takım oyuncusu sayılır. Ama açıklamasının hiçbir önemi yok. Çok iyi bir adam, onu severim ama açıklamasının bir önemi yok" yorumunu yaptı.

Trump'tan Macron'un sinir uçlarına dokunan açıklama!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün, ülkesinin Filistin Devleti'ni tanımasına karar verdiklerini ve eylülde resmi bir açıklama yapacağını bildirmişti.

İrlanda, Norveç ve İspanya da 28 Mayıs 2024'te Filistin'i resmen tanıdığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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