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Fransa, Filistin'i resmen tanıyacak! Macron tarihi açıkladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
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Fransa, Filistin&#039;i resmen tanıyacak! Macron tarihi açıkladı
Fransa, Filistin, Macron, BM Genel Kurulu, Orta Doğu, Barış, Haber
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıyacağını ve eylül ayında BM Genel Kurulu'nda bu kararı resmen açıklayacağını duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesinin Filistin Devleti'ni tanımasına karar verdiklerini ve eylül ayında resmi bir açıklama yapacağını bildirdi.

Macron "Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barışa olan uzun süredir devam eden bağlılığımız doğrultusunda, Filistin'i bir devlet olarak tanıma kararı aldım. Bu bildiriyi Eylül ayında BM Genel Kurulu'nda sunacağım" dedi. 

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

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