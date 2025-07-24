Fransa, Filistin'i resmen tanıyacak! Macron tarihi açıkladı

Macron "Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barışa olan uzun süredir devam eden bağlılığımız doğrultusunda, Filistin'i bir devlet olarak tanıma kararı aldım. Bu bildiriyi Eylül ayında BM Genel Kurulu'nda sunacağım" dedi.

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