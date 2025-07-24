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İngiltere'den ülkeyi tanıma sinyali! Ateşkesi işaret ettiler

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İngiltere&#039;den ülkeyi tanıma sinyali! Ateşkesi işaret ettiler
İngiltere, Filistin, İsrail, Gazze, Ateşkes, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gazze'de süregelen insani felakete değinen İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "Ateşkes bizi Filistin devletinin tanındığı, İsrailli ve Filistinliler için barış ve güvenliği garanti edecek iki devletli çözüm yoluna sokacaktır" ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Gazze'de yaşanan acı ve açlığın tarif edilemez ve savunulamaz bir durumda olduğunu kaydetti.

Yazılı açıklama yapan Starmer,  "Durum uzun süredir ciddi olmakla birlikte, artık yeni bir vahamet boyutuna ulaşmıştır ve kötüleşmeye devam etmektedir. Bir insani felakete tanıklık ediyoruz" dedi.

"ATEŞKES BİZİ FİLİSTİN DEVLETİNİN TANINDIĞI BİR YOLA SOKACAK"

Yarın Alman ve Fransız liderlerle acil durum görüşmesi yapacağını belirten Starmer, "Kalıcı barış için bütün gerekli adımları bir araya getirmek için çalışırken, ölümleri acilen durdurmak ve insanların çaresizce ihtiyaç duyduğu gıdaya ulaşmasını görüşeceğiz. İsrail'in bu gidişatı hemen değiştirmesi ve ihtiyaç duyulan yardımın Gazze'ye girmesini gecikmeden sağlaması gerektiği konusunda hemfikiriz" ifadelerine yer verdi.

Böyle dönemlerde umutlu bir gelecek görmenin zor olduğunun altını çizerek Starmer, şunları aktardı:

"Yine de bütün tarafları iyi niyetle ve hızlıca bir ateşkes sağlamaya ve Hamas'ı esirleri koşulsuz olarak salıvermeye çağırdığımı yinelemeliyim. ABD, Katar ve Mısır'ın bunu sağlamak için gösterdiği çabaları destekliyoruz. Bir devletin, Filistin halkının devredilemez hakkı olduğunu açıkça ifade ediyoruz. Bir ateşkes bizi Filistin devletinin tanındığı, İsrailli ve Filistinliler için barış ve güvenliği garanti edecek iki devletli çözüm yoluna sokacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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