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Hamas’tan yeni ateşkes teklifi: 10 esir karşılığında 200 mahkum ve 2 bin esir!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Hamas’tan yeni ateşkes teklifi: 10 esir karşılığında 200 mahkum ve 2 bin esir!
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hamas ile İsrail arasında ateşkes ve esir takası anlaşmasına yönelik müzakereler sürüyor. Hamas, 10 sağ İsrailli esir karşılığında 200 Filistinli müebbet hapis cezası alan mahkum ve 2 bin esirin serbest bırakılmasını istedi.

ABD’de yayın yapan Axios haber sitesinde, Hamas’ın ateşkes teklifine verdiği cevapla İsrail’in elinde tuttuğu daha fazla Filistinli esiri serbest bırakmasını talep ettiği öne sürüldü.

Axios'a konuşan ve müzakerelere dair bilgi sahibi bir yetkiliye göre, üst düzey İsrailli yetkililer ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’a Hamas'ın söz konusu talebinin "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

İsrail, esir takası ve Gazze'de geçici ateşkese varılması için Hamas ile yapılan dolaylı görüşmeleri yürüten müzakere heyetini "istişarelerde bulunmak üzere" geri çağırmıştı.

Hamas’tan yeni ateşkes teklifi: 10 esir karşılığında 200 mahkum ve 2 bin esir! - 1. Resim

"GERÇEKÇİ BİR ATEŞKESE VARILMALI"

Hamas, İsrail ile esir takası ve Gazze'de ateşkes için arabulucuların sunduğu taslağa dair cevabını ilettiğini bildirmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi bu sabah yaptığı yazılı açıklamada, arabulucular yoluyla Hamas'ın cevabının Tel Aviv'e ulaştığını ve değerlendirildiğini açıklamıştı.

İsrail ile Hamas arasında esir takası amacıyla yürütülen dolaylı müzakerelerde arabuluculuk yapan Filistin asıllı Amerikalı iş adamı Bishara Bahbah, Hamas'ın olası anlaşma için sunduğu cevabının olumlu ve gerçekçi olduğunu dile getirerek ateşkese varılması için Tel Aviv'in "ciddi ve hızlı" bir müzakereye girmesi gerektiğini belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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