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Ölüm haberleri her gün artıyor! 1 milyonu aşkın çocuk aç ve susuz

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ölüm haberleri her gün artıyor! 1 milyonu aşkın çocuk aç ve susuz
Gazze, Açlık, Susuzluk, Yetersiz Beslenme, Ölüm, BM, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gazze'de 1 milyondan fazla çocuk açlıkla mücadele ediyor. BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, "Yetersiz beslenmeden kaynaklanan ölüm haberleri her geçen gün artıyor" diyor.

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de 1 milyondan fazla çocuğun derinleşen açlık ve yetersiz beslenmenin faturasını en ağır şekilde ödediğini belirtti.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında Gazze'deki gelişmelere dair bilgi verdi.

Haq, temmuzun ilk 2 haftasında Gazze'nin Deyr el-Belah ve Han Yunus bölgelerinde yetersiz beslenme açısından taranan 56 bin 5 yaş altı çocuktan yaklaşık 5 binine akut yetersiz beslenme teşhisi konulduğunu belirtti.

Bu oranın haziranda yüzde 6, şubatta ise yalnızca yüzde 2,4 olduğunu vurgulayan Haq, temmuzdaki artışla oranın yüzde 9 gibi çarpıcı bir seviyeye yükseldiğini ifade etti.

Ölüm haberleri her gün artıyor! 1 milyonu aşkın çocuk aç ve susuz - 1. Resim

Haq, "Beslenme alanında çalışan ortaklarımıza göre, Gazze'de 1 milyondan fazla çocuk, derinleşen açlık ve yetersiz beslenmenin faturasını en ağır şekilde ödüyor. Yetersiz beslenmeden kaynaklanan ölüm haberleri her geçen gün artıyor" uyarısında bulundu.

İsrail'in insani yardımları engellemeye devam ettiğini belirten Haq, dün BM'nin 16 insani yardım operasyonlarından sadece 8'ine izin verildiğini söyledi.

Haq, bölgedeki BM personeli ve ortakların, "son 2 ayda Gazze'ye ulaştırabildikleri yardımın, insanların hayatta kalma ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek düzeyin çok uzağında olduğunu" bildirdiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"BM ve ortaklarının Gazze'ye yeterli yardımı ulaştıramamasının arkasında, İsrail makamlarınca uygulanan bürokratik, lojistik, idari ve diğer operasyonel engeller dahil çok sayıda birbiriyle bağlantılı etken bulunuyor."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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