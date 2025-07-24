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ABD'den Gazze'de ateşkes açıklaması! Doha heyeti geri çağırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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ABD, Gazze, İsrail, Hamas, Doha, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yönelik acımasız saldırıları ve insanlık dışı aç bırakma politikası devam ederken, ateşkes müzakerelerinde ise bir türlü yol kat edilemiyor. ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Hamas'ın anlaşmaya olan isteksizliği nedeniyle Doha'daki heyetlerini istişare için geri çağırmaya karar verdiklerini bildirdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız saldırıları sürerken, ateşkes müzakereleri de devam ediyor.

ABD'den Gazze'de ateşkes açıklaması! Doha heyeti geri çağırıldı - 1. Resim

ATEŞKES İÇİN GÖNDERİLEN HEYETİ GERİ ÇAĞIRDILAR

ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Hamas'ın ateşkes teklifine cevabına dair açıklamada bulundu.

Witkoff, Hamas'ın anlaşmaya yönelik isteksiz davrandığını iddia ederken, Katar'ın başkenti Doha'da bulunan heyetlerini istişare için geri çağırmaya karar verdiklerini bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Doha'da esir takası ve Gazze'de geçici ateşkesi yürüten heyetin İsrail'e geri çağırıldığı belirtildi.

ABD'den Gazze'de ateşkes açıklaması! Doha heyeti geri çağırıldı - 2. Resim

HAMAS'IN CEVABI YETERLİ GELMEDİ, KATLİAM DEVAM EDİYOR

Arabuluculuk faaliyetlerinde verdikleri destekten dolayı ABD, Katar ve Mısır'a teşekkür edilen açıklamada, "Hamas'ın öneriye verdiği cevap ışığında, Doha'daki müzakere heyetinin daha ileri istişarelerde bulunmak üzere İsrail'e geri çağrılmasına karar verildi." ifadesine yer verildi.

Yerel basına konuşan ve adı açıklanmayan bir kaynak, bu kararın esir takası ve geçici ateşkes müzakerelerinin "çöktüğü anlamını taşımadığını" belirtti.

Söz konusu kaynak, heyetin "ileri istişarelerde bulunmak için çağırıldığını" müzakerelerdeki ivmenin "hala olumlu olduğunu" söyledi.

ABD'den Gazze'de ateşkes açıklaması! Doha heyeti geri çağırıldı - 3. Resim

Hamas, İsrail ile esir takası ve Gazze'de ateşkes için arabulucuların sunduğu taslağa ilişkin cevabını ilettiğini bildirmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, bu sabah yaptığı yazılı açıklamada, arabulucular yoluyla Hamas'ın cevabının Tel Aviv'e ulaştığını ve değerlendirildiğini açıklamıştı.

İsrail ile Hamas arasında esir takası yapılması için yürütülen dolaylı müzakerelerde arabuluculuk yapan Filistin asıllı Amerikalı iş adamı Bishara Bahbah, Hamas'ın olası anlaşma için sunduğu cevabın olumlu ve gerçekçi olduğunu dile getirerek ateşkese varılması için Tel Aviv'in "ciddi ve hızlı" bir müzakereye girmesi gerektiğini belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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