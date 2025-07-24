Macron'un 2024'ten bu yana süren kabusu! Eşiyle ilgili cinsiyet iddiasına sessiz kalamadı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi hakkında erkek olduğu yönündeki asılsız iddialar yayan ABD’li sosyal medya fenomeni Candace Owens'a dava açıldı. Macron çifti, söz konusu iddiaları 2024 yılından beri düzenli olan tekrarlayan Owens’tan maddi tazminat talebinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron hakkında 'erkek olarak doğduğu' yönündeki yalan iddiaları yayan ABD’li yorumcu Owens hakkında ABD’de dava açıldı.

MACRON'UN 2024'TEN BU YANA SÜREN KABUSU

Owens’ın 2024 yılının Mart ayından bu yana düzenli olarak Brigitte Macron’un erkek olduğunu öne süren paylaşımlar yaptığı kaydedildi.

2025 yılında başlatılan 'Brigitte Olmak' isimli podcast serisiyle dünya çapında ilgi çekmeyi başaran yorumcu, Brigitte Macron’un kimliğinin erkek kardeşi tarafından oluşturulduğunu iddia ediyor. Yani iddiaya göre, Macron, erkek olarak Jean-Michel Trogneux adıyla doğmuş. Bu isim aslında erkek kardeşinin.

İNTERNET YORUMCUSUNA DAVA AÇILDI

Macron çifti, avukatları aracılığıyla yayımladıkları açıklamada, defalarca kez Owens'tan sözlerini geri çekmesini talep ettiklerini, ancak çözüm olmayınca meseleyi hukuki yollarla çözmeye karar verdiklerini belirtti.

Açıklamada, "Owens'ın iftira kampanyası açıkça bizi ve ailelerimizi taciz etmek ve acı çektirmek, dikkat çekmek ve itibarımızı zedelemek için tasarlandı. Kendisine bu iddialarından vazgeçmesi için her türlü fırsatı verdik, ama o reddetti" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Brigitte Macron’a yönelik komplo teorilerinin kökeni Fransa’ya dayanıyor. İddialar ilk kez Emmanuel Macron’un 2017’de cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından kamuoyunun gündemine gelmişti. İddia, kendisini gazeteci olarak tanıtan Natacha Rey tarafından ortaya atılmıştı.

Rey, Brigitte Macron’un gerçekte hiç var olmadığını ve onun yerine erkek kardeşi Jean-Michel Trogneux’nün cinsiyet değiştirerek bu kimliği benimsediğini öne sürmüştü. Söz konusu iddiayı yayan Natacha Rey ve medyum olduğunu iddia eden Amandine Roy, Eylül 2024'te mahkeme tarafından Brigitte Macron’a manevi tazminat ödemeye mahkum edilmiş, ancak geçtiğimiz 10 Temmuz'da temyiz mahkemesinin kararıyla beraat etmişti.

Brigitte Macron ve kardeşi Jean-Michel Trogneux ise karara karşı Yargıtay’a başvurmuştu.