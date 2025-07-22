Macron yönetiminden AB’ye gözdağı! “Trump’a yalvarmayı bırakın!”

Macron yönetimi, Brüksel’in ABD ile yürüttüğü gümrük tarifesi müzakerelerinde "teslimiyetçi bir çizgi" izlediğini savunarak Avrupa Komisyonu'na açıkça rest çekti.

Politico’nun haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ekibi, Brüksel’in Washington’la yürüttüğü tarifeler müzakerelerinde “yalvarır gibi davranmasını” sert sözlerle eleştirdi.

Fransa Maliye Bakanlığı tarafından gazetecilere gönderilen notta, "Fransa, Komisyon'un müzakere yönteminin gelişmesini istiyor" ifadesi yer aldı. Açıklamada ayrıca, "Amaç ne pahasına olursa olsun bir anlaşmaya varmak olmamalıdır" denildi.

TRUMP'IN TARİFELERİNE KARŞI ÖNLEM ÇAĞRISI

Fransa Ticaret Bakanı Laurent St Maarten, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nin ABD’ye yönelik "güçlü karşı tedbirler" alması gerektiğini belirtmişti. Brüksel’in ABD hizmet sektörünü de kapsayan yeni bir misilleme paketi üzerinde çalıştığı ileri sürüldü.

Politico’nun haberine göre Paris, müzakere masasında daha baskıcı ve kararlı bir strateji izlenmesi gerektiğini AB’ye açık şekilde iletti.

Fransa Sanayi Bakanı Marc Ferratsi’nin ise bu hafta Almanya ve İtalya’daki muhataplarıyla bir araya gelerek ortak tutum oluşturma çabası yürütmesi bekleniyor.

MACRON VE MURCH BERLİN'DE BULUŞACAK

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 23 Temmuz Çarşamba günü Almanya Şansölyesi Friedrich Murch ile Berlin'de bir araya gelecek. Görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği ürünlerine %30’a varan gümrük vergisi tehdidi de masaya yatırılacak.

Mevcut durumda ABD, Avrupa ürünlerine ortalama %10 oranında gümrük vergisi uyguluyor.

Yeni bir uzlaşma olmazsa, bu oran üç katına çıkabilir.

"TRUMP'I OYALAMAYI BIRAKIN"

Fransa'nın AB Komisyonu’na çağrısı, ABD Başkanı Donald Trump'ın transatlantik ticaretteki mevcut dengeyi değiştirme girişimleriyle birlikte geldi.

Bir Fransız yetkili, "Trump, kendi başlattığı ticaret savaşında tansiyonu sürekli yükselten bir lider. Bu nedenle Komisyon’un da buna göre hareket etmesi gerekiyor" dedi.

Başka bir yetkili ise, "Trump'ı oyalamayı bırakın" diyerek AB'nin net bir tavır sergilemesi gerektiğini ifade etti.