Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümünde Macron yine Rum ağzıyla konuştu: KKTC'den tokat gibi cevap gecikmedi

Kıbrıs’ta çözümsüzlüğün mimarları bir kez daha sahneye çıktı. Fransa, ABD ve Yunanistan, Kıbrıs Türk halkının egemenlik hakkını yok sayarak federasyon dayatmasında bulundu.

Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 51. yıl dönümünde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin askeri ortağı olarak dikkat çeken bir açıklamada bulundu

New York'ta gerçekleşen Kıbrıs zirvesini değerlendiren Macron, süreci "memnuniyetle karşıladıklarını" ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kıbrıs sorununa iki bölgeli, iki toplumlu federasyon temelinde çözüm çağrısı yaparak, Kıbrıs Türk halkının eşit egemenlik hakkını görmezden geldi.

Macron, New York'taki Kıbrıs zirvesi sonrası yaptığı açıklamada, Fransa'nın çözüm sürecine destek vermeye hazır olduğunu belirtirken, bir kez daha Rum tezlerinin savunuculuğuna soyundu.

Adada "federal yapı" dışında bir çözümün mümkün olmadığını ileri süren Macron, Kıbrıs Türk halkının iradesini ve eşit hak talebini yok sayan yaklaşımıyla tepki çekti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Macron, "New York zirvesi, güvenin yeniden inşası için olumlu bir dinamiğin işaretidir" dedi.

ABD'DEN DE BENZER AÇIKLAMA: YENİDEN BİRLEŞME OLABİLİR

ABD'nin Güney Kıbrıs Büyükelçisi Julie Davis de zirveyi olumlu bulduklarını belirterek, adada BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda yeniden birleşmeye destek verdiklerini söyledi. Davis, "Tüm Kıbrıslıların yaşamlarının iyileştirilmesi için daha fazla ilerleme kaydedilmesini umuyoruz" dedi.

"FEDERAL ÇÖZÜM TÜKENMİŞTİR'

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Macron ve Davis'in açıklamalarına net ifadelerle cevap verdi. Tatar, "Kıbrıs Türk halkının uluslararası eşit statüsü ve egemenliği kabul edilmediği sürece, Rumlarla resmi müzakerelerin başlaması mümkün değildir" dedi.

Tatar ayrıca, "Kıbrıs'ta federal temelde bir çözüm tükenmiştir" diyerek Rum tarafının yıllardır süren tek taraflı taleplerinin artık karşılık bulamayacağını vurguladı.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ise Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51. yıl dönümünde yaptığı açıklamayla federasyon dayatmasını yineledi.

Adanın “modern bir Avrupa devleti” olarak birleşmesini savunan Miçotakis, “işgalci güçler olmadan” Doğu Akdeniz’de barış sağlanabileceğini iddia etti.

"KIBRIS SORUNU SOLUNUM CİHAZINDA"

Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesi, Kıbrıs meselesinin diplomatik çıkmazda olduğunu kabul etti. "Kıbrıs Sorunu Sonbahara Kadar Solunum Cihazında" başlıklı haberde, iki taraf arasındaki görüş ayrılıklarının derinliği vurgulandı. Cenevre'de alınan yeni geçiş noktaları kararlarının dahi uygulanamadığı ifade edildi.

Haberde, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum lider Nikos Hristodulidis ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres arasında eylül ayında yapılması planlanan üçlü görüşmeye dikkat çekildi. Görüşmelerin, kasım ayında düzenlenmesi beklenen genişletilmiş formatlı bir toplantıya kadar geçici olarak "sürüncemede kalacağı" belirtildi.

"AB VAR GİBİ AMA YOK": BRÜKSEL DENGEDE KALMAKLA YETİNİYOR

Kathimerini ayrıca, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs sorununda etkisiz kaldığını yazdı. “AB Kıbrıs Sorununda Sözde Var, Pratikte Yok” başlıklı analizde, Brüksel’in Türkiye ile Güney Kıbrıs arasında ip cambazlığı yaptığı belirtildi. AB'nin, Türkiye’nin Avrupa güvenlik mimarisine katkısını önemseyip çözüm sürecine somut katkı sunmadığı vurgulandı.

Haberde, AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’in Rum yönetimine sadece sosyal medya üzerinden sözlü destek verdiği, ancak Türkiye-AB ilişkilerini Kıbrıs’la doğrudan ilişkilendirmekten kaçındığı ifade edildi.

ALİTHİA: RUM TARAFI ÇÖZÜLÜYOR

Bir diğer Yunan gazetesi Alithia, “Sağırlar Diyaloğuna Uzatma” başlığıyla yayımladığı haberde, Rum tarafının izlediği politikanın başarısızlığını itiraf etti. Gazete, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın stratejik hedeflerine adım adım ulaştığını ve Rum tarafının bölünmüşlüğün kalıcı hale gelmesini "olumlu bir sonuç gibi" karşıladığını yazdı.