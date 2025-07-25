Ateşkesin seyrini değiştirecek açıklama! Trump: Hamas artık avlanacak

ABD Başkanı Trump, Hamas'ı ateşkes konusunda isteksizlikle suçlayıp "Avlanacaklar" dedi. Macron'un Filistin Devleti'ni tanıyacakları yönündeki açıklaması hakkında da konuşan Trump, "Macron'un sözlerinin ağırlığı yok" dedi.

İsrail'in Gazze'deki zulmü sürerken beklenen ateşkes haberi önce ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları bomba etkisine neden oldu.

Trump, Hamas'ın ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasıyla ilgili bir anlaşma yapmak istemediğini söyleyerek "Anlaşma yapmak istemediler o zaman sonuç belli, Hamas artık avlanacak. Hamas şu anda ateşkes veya rehine takası konusunda gerçek bir niyet göstermiyor" dedi.

Trump’ın bu açıklamayı Orta Doğu temsilcisi Steve Witkoff'un Hamas'ın son önerisinin ardından Trump yönetiminin müzakere ekibini istişare için geri çağırmaya karar verdiğini açıklamasının ertesi günü yapması dikkatlerden kaçmadı.

"MACRON'UN SÖZLERİNİN AĞIRLIĞI YOK"

Öte yandan Macron'un Filistin Devleti'ni tanıyacağı yönündeki açıklamalar hakkında da konuşan Trump, "Macron'un sözlerinin ağırlığı yok" dedi.

"ABD İLE ALTERNATİF SEÇENEKLER DEĞERLENDİRİLİYOR"

Bununla birlikte İsrail Başbakanı Binyanim Netanyahu da Hamas'ın elindeki rehineleri geri getirmek için İsrail'in müttefiki ABD ile birlikte alternatif seçenekleri değerlendirdiğini belirterek "Hamas, rehinelerin serbest bırakılması için bir engeldir" dedi.

GÖRÜŞMELER İÇİN KRİTİK HAFTA

Öte yandan Mısır medyası, Gazze'deki ateşkes görüşmelerinin önümüzdeki hafta yeniden başlamasının beklendiğini aktardı. Mısır'ın Al Qahera kanalı, İsrail'in Hamas'ın ateşkes teklifine verdiği cevabı incelemesi nedeniyle ateşkes görüşmelerinin gelecek hafta yeniden başlamasının beklendiğini belirtti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Katar'ın başkenti Doha'daki İsrail heyeti, Netanyahu'nun müzakere heyetini istişareler için geri çağırmasının ardından ülkeye dönmüştü. ABD yönetimi de dün heyetini istişareler için geri çağırmıştı.

Doha'da yürütülen dolaylı görüşmelere Katar ve Mısır arabuluculuk ediyor. Masadaki anlaşma, İsrail'in 60 günlük ateşkes süresince bazı Filistinli esirleri serbest bırakması karşılığında Hamas'ın 10 rehine ile 18 ölü rehinenin cenazesini İsrail'e teslim etmesini içeriyor. Geçici ateşkesin başlamasının ardından taraflar, kalıcı ateşkesin şartları ve 10'u hayatta olduğu düşünülen 22 rehinenin serbest bırakılması konusunda görüşmelerde bulunacak.