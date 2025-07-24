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Rusya-Ukrayna arasında yeniden esir takası: 1000'den fazla asker...

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Rusya-Ukrayna arasında yeniden esir takası: 1000&#039;den fazla asker...
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ukrayna ile Rusya arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde haziranda İstanbul'da yapılan müzakerelerde sağlanan anlaşmalar gereği 9'uncu kez esir asker takası yapıldı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İstanbul'da 2 Haziran'da sağlanan anlaşmalar kapsamında, Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan bir grup esir Rus askerinin alındığı belirtildi.

Bunun karşılığında Ukrayna'ya bir grup askerin teslim edildiği kaydedilen açıklamada, alınan Rus askerlerin Belarus'ta bulunduğu ve Rusya'ya getirileceği ifade edildi.

Rusya-Ukrayna arasında yeniden esir takası: 1000'den fazla asker... - 1. Resim

''1000'İ AŞKIN ASKER EVİNE DÖNDÜ''

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya ile İstanbul'da 2 Haziran'da yapılan görüşmelerde varılan anlaşmalar gereği esir askeri takasının 9'uncusunun yapıldığını aktardı.

"Ağır hasta ve ağır yaralı savunmacılar evlerine dönüyor." ifadelerini kullanan Zelenskiy, takas süreci kapsamında toplam 1000'i aşkın Ukraynalı askerin evlerine döndüğünü kaydetti. Zelenskiy, esir asker takası sürecinin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Tarafların açıklamalarında, esir takasında yer alan asker sayısına dair bilgi verilmedi.

Rusya-Ukrayna arasında yeniden esir takası: 1000'den fazla asker... - 2. Resim

TÜRKİYE'NİN EV SAHİPLİĞİNDE ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI

Türkiye'nin ev sahipliğinde 2 Haziran'da Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan müzakereler sonucunda 6 bin Ukrayna askerinin dondurulmuş cesetlerinin teslimi, ağır hasta ve yaralı askerler ile 25 yaş altındaki esir askerlerin takası konusunda anlaşmalara varılmıştı.

Bu anlaşma gereği 9, 10, 12, 14, 19, 20 ile 26 Haziran'da ve 4 Temmuz'da, Rusya ile Ukrayna arasında 25 yaş altı, ağır hasta ve yaralı askerlerin esir takası gerçekleştirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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