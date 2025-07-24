Uçakta soykırım şarkısı söyleyen İsrailli grup yaka paça gözaltına alındı

İspanya’nın Valensiya Havalimanı’ndan Paris’e giden bir uçakta 'soykırım şarkısı' söyleyen 50 kişilik İsrailli grup gözaltına alındı.

Çocuk katili İsrail, Gazze şeridinde insani felaketi yaşatmaya devam ediyor. Olay, Netanyahu'nun Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurmasının ardından yaşandı.

İspanya’daki Valensiya Havaalanında Paris’e gitmek üzere uçağa binen 50 İsrailli, soykırım şarkıları söylemeye başladı.

KABİN EKİBİNİN UYARILARI HİÇE SAYILDI

Elde edilen bilgilere göre kabin ekibi, Gazze’deki soykırımla ilgili şarkı söyleyen yolcuları uyardı. Uyarıları dikkate almayan İsrailli grup eylemine devam edince uçağa polis çağrıldığı bildirildi.

Yaşları 13-21 aralığında olduğu bildirilen 50 kişilik grup yaka paça gözaltına alınırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ÇOCUKLAR AÇLIKTAN ÖLÜYOR

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.