İsrail'i Eurofighter endişesi sardı! ''Bizim için baş ağrısı''

Türkiye ile İngiltere arasında Eurofighter için ön mutabakat zaptı imzalanırken Almanya da 40 adet savaş uçağının Türkiye’ye teslim edilmesine resmen onay verdi. Bu durum İsrail’de endişe oluştururken İsrailli bir yetkili, Türkiye'nin Eurofighter jet anlaşmasının İsrail için 'baş ağrısı' olduğunu söyledi.

Türkiye’nin Eurofighter anlaşması dünya çapında yakından takip edilirken İsrail yönetimini alarma geçirdi. İsrail basınına konuşan bir yetkili, anlaşmayı ‘İsrail için baş ağrısı olarak’ tanımladı.

Jerusalem Post gazetesine konuşan yetkili, "İsrail'in F-35'lerinin gizlilik ve sensör füzyonuna ulaşamasalar da, konuşlandırılmaları yine de Türkiye'nin operasyonel esnekliğini ve bölgesel caydırıcılığını önemli ölçüde artıracaktır." ifadelerini kullandı.

''TÜRKİYE’NİN SİLAHLANMA FAALİYETLERİ ENDİŞE VERİCİ BİR İŞARET''

İsmi belirtilmeyen yetkili, "Bu, hava kuvvetlerimiz için oyunun kurallarını değiştirecek bir tehdit değil. Typhoon yetenekli bir uçak, ancak savaş uçaklarımıza kıyasla üstün değil. Ancak bu, Türkiye'nin silahlanma faaliyetlerini, sonunda İsrail'in bölgedeki askeri üstünlüğüne meydan okuyabilecek şekilde hızlandırdığına dair açık ve endişe verici bir işaret." şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’NİN İHA YETENEKLERİ GELİŞTİRİLDİ: İSRAİL ENDİŞELİ

Öte yandan gazete, Türkiye’nin özellikle deniz ve insansız hava aracı yeteneklerini geliştirdiğini belirtti.

Haberde, İsrail’in Türkiye'nin ABD ile yeniden başlattığı F-16 ile F-35 programı girişimleri sebebiyle endişeli olduğu da kaydedildi.

Önceki gün de İsrail'in muhalefet lideri Yair Lapid, Netanyahu hükümetine sert bir şekilde çıkışarak Eurofighter satışını engelleyememekle suçladı.

LAPID: TÜRKİYE ORTA DOĞU’NUN EN BÜYÜK DONANMASINA SAHİP

Lapid, "İsrail'in işleyen bir dışişleri bakanlığı veya normal bir hükümeti olsaydı, bu silah anlaşmasının ilerlemesini engellemek için diplomatik olarak müdahale ederdi," dedi. Türkiye'nin hâlihazırda Orta Doğu'nun en büyük donanmasına sahip olduğunu ve şimdi İsrail ile hava sahasında eşitlik sağlamaya çalıştığını söyledi. Lapid, "Bu tehlikeli," diye vurguladı ve "Etkisiz hükümetimiz buna parmağını bile kıpırdatmadan izin verdi." şeklinde konuştu.