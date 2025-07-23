Eurofighter'da mutabakat zaptı imzalandı! Ve anlaşma tamam...

MSB, Türkiye ile İngiltere arasında Eurofighter'da ön mutabakat zaptının imzalandığını duyurdu. Açıklamada, "Bu belge, ülkeler arasındaki ilişkiyi resmîleştirmekte ve Typhoon konusunda tam kapsamlı bir anlaşmaya bir adım daha yaklaştırmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye savunma sanayiinde önemli bir eşiği aştı. Almanya'nın Türkiye'ye 40 Eurofighter Typhoon savaş uçağı teslim edilmesine onay vermesinin ardından İngiltere'den de bir hamle geldi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile İngiltere arasında Eurofighter'da ön mutabakat zaptının imzalandığını duyurdu.

MSB'nin açıklaması şu şekilde:

"Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Krallık Savunma Bakanları; bugün İstanbul’da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda bir araya gelme fırsatını memnuniyetle karşılamış, Türkiye-Birleşik Krallık ortaklığının gücünü yeniden teyit etmiş, iki ülkenin NATO aracılığıyla yürütülen iş birliği dâhil olmak üzere uzun süredir devam eden savunma iş birliğinin, savunma sanayi ve güvenlik alanındaki gelişen bağlarının önemini vurgulamışlardır. Her iki Bakan da, İttifak’ın ortak caydırıcılığını desteklemek amacıyla bu stratejik ortaklığı derinleştirme taahhüdünde bulunmuştur.

İki ülke, Eurofighter Typhoon ihracatı konusunda kayda değer ilerleme sağlamaya devam etmektedir. Türkiye’nin bir Typhoon kullanıcısı olarak kabul edilmesi, NATO’nun kilit müttefikleri arasında onlarca yıl boyunca gelişen dostluk bağlarını daha da güçlendirecek ve Türkiye’nin gelişmiş muharip hava kabiliyetlerini artırma yolunda önemli bir adım olacaktır.

Bu gelişme, Birleşik Krallık-Türkiye ortaklığında, kabiliyet iş birliğini güçlendirme ve iki ülkenin savunma sanayilerini dünya çapında lider ekipmanların karşılıklı alımı yoluyla destekleme anlamında yeni bir dönemin başlangıcını oluşturacaktır.

Savunma Bakanları bugün ortak bir Mutabakat Zaptı imzalamıştır. Bu belge, ülkeler arasındaki ilişkiyi resmîleştirmekte ve Typhoon konusunda tam kapsamlı bir anlaşmaya bir adım daha yaklaştırmaktadır.

Her iki Bakan da bu imzayı, Türkiye’nin Typhoon topluluğuna katılımı yönünde olumlu bir adım olarak memnuniyetle karşılamakta ve gerekli düzenlemelerin en kısa sürede sonuçlandırılması yönünde ortak bir hedefi paylaşmaktadır"

4 ÜLKE ORTAK GELİŞTİRİYOR

Eurofighter savaş uçakları, Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya’nın ortaklığında geliştiriliyor. Uçakların üçüncü ülkelere ihracı için tüm ülkelerin onayı gerekiyor. İngiltere’nin üretimi üstleneceği, Almanya’dan ise kritik parçaların temin edileceği iletildi.

Anlaşmaya ilişkin görüşmelerin detaylarını paylaşan İngiltere Başbakanı Starmer, Türkiye ile yapılan savunma iş birliğini "öncelikli" olarak nitelendirmişti.

İŞTE TAHMİNİ AYRILACAK BÜTÇE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Eurofighter tedarik sürecinde olumlu gelişmeler kaydedildiğini belirtti. Erdoğan, "Almanya ve İngiltere’nin yaklaşımı oldukça yapıcı" ifadelerini kullanmıştı.

Henüz net sayılar belirlenmese de, Türkiye’nin 40 adet savaş uçağı için 4,75 milyar euro'ya yakın bir bütçe ayıracağı tahmin ediliyor.