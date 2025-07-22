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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü: Eurofighter anlaşması masada

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü: Eurofighter anlaşması masada
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile telefonda görüştü. Görüşmede, Eurofighter uçaklarının tedariki konusunda sağlanan ilerlemeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü: Eurofighter anlaşması masada - 1. Resim

EUROFİGHTER ANLAŞMASI ELE ALINDI 

Görüşmede Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alınırken Eurofighter uçaklarının tedariki konusunda sağlanan ilerlemeler değerlendirildi.

Bu konuda kaydedilen gelişmelerin Türkiye ile İngiltere arasındaki iş birliğine olumlu katkıda bulunacağına işaret edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü: Eurofighter anlaşması masada - 2. Resim

 SERBEST TİCARET ANLAŞMASI VURGUSU

Erdoğan, Türkiye ile İngiltere arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın güncellenmesine yönelik müzakerelerden de bu yıl içinde netice almayı umduklarını belirtti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü: Eurofighter anlaşması masada - 3. Resim

ERDOĞAN GAZZE'Yİ UNUTMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gazze’deki insani durumun çok kötü olduğunu, açlıktan ölümlerin önüne geçilemediğini, bir an önce Gazze’ye insani yardımların erişiminin sağlanması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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