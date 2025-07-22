Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü: Eurofighter anlaşması masada

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile telefonda görüştü. Görüşmede, Eurofighter uçaklarının tedariki konusunda sağlanan ilerlemeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

EUROFİGHTER ANLAŞMASI ELE ALINDI

Görüşmede Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alınırken Eurofighter uçaklarının tedariki konusunda sağlanan ilerlemeler değerlendirildi.

Bu konuda kaydedilen gelişmelerin Türkiye ile İngiltere arasındaki iş birliğine olumlu katkıda bulunacağına işaret edildi.

SERBEST TİCARET ANLAŞMASI VURGUSU

Erdoğan, Türkiye ile İngiltere arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın güncellenmesine yönelik müzakerelerden de bu yıl içinde netice almayı umduklarını belirtti.

ERDOĞAN GAZZE'Yİ UNUTMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gazze’deki insani durumun çok kötü olduğunu, açlıktan ölümlerin önüne geçilemediğini, bir an önce Gazze’ye insani yardımların erişiminin sağlanması gerektiğini ifade etti.