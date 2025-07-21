Türkiye’nin Eurofighter alımı için geri sayım başladı! "Anlaşma İstanbul'da"

Türkiye, savunma sanayisinde tarihi bir hamleye hazırlanıyor. Wall Street Journal’ın haberine göre Ankara, 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı için 5.6 milyar dolarlık anlaşmada son aşamaya geldi. Dev anlaşmanın, bu hafta İstanbul’da düzenlenecek savunma sanayi fuarında kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, Türkiye milyarlarca dolarlık Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımı için ön anlaşmaya yakın. İstanbul'da düzenlenecek savunma sanayi fuarında duyuru yapılabilir.

40 JETLİK SİPARİŞ VE 5,6 MİLYAR DOLARLIK DEĞER

WSJ'ye konuşan yetkili, Türkiye’nin 40’a kadar Eurofighter Typhoon savaş uçağı için prensipte anlaşmaya vardığını ve sözleşmenin değerinin yaklaşık 5,6 milyar dolar olabileceğini aktardı. Ancak uçak sayısı ve teknik konfigürasyonun henüz kesinleşmediği belirtildi.

Eurofighter Typhoon uçakları; İngiltere'den BAE Systems, Almanya-Fransa-İspanya ortaklığıyla Airbus ve İtalya’dan Leonardo şirketlerinin oluşturduğu konsorsiyum tarafından üretiliyor.

F-35 ALTERNATİFİ: EUROFİGHTER

Türkiye, 2023'ten bu yana Eurofighter savaş uçaklarıyla ilgileniyordu. Ancak daha önce Almanya'nın Türkiye'nin dış politikasıyla ilgili çekinceleri nedeniyle ihracat lisansını onaylamaması süreci yavaşlatmıştı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Londra’da yaptığı açıklamada satış görüşmelerinin olumlu bir aşamaya geldiğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaptığı açıklamada, "İngiltere Başbakanı Sayın Keir Starmer ve Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile yaptığım görüşmelerde onların konuya olumlu baktıklarını gördüm ve inşallah bu adımları da atacağız" ifadelerini kullandı.

ÖN ANLAŞMA İSTANBUL'DA DUYURULABİLİR

Anlaşmanın duyurusunun, 22-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek Savunma Sanayi Fuarı sırasında yapılabileceği belirtildi.

WSJ, İngiltere'nin yıl sonuna kadar Türkiye ile test ve inceleme sürecini içeren teknik bir mutabakat anlaşması imzalamayı hedeflediğini de aktardı.

Türkiye, daha önce S-400 hava savunma sistemlerini satın aldığı için F-35 programından çıkarılmıştı. Eurofighter Typhoon'lar, Ankara'nın hava kuvvetleri envanterini modernize etme hedefi doğrultusunda önemli bir seçenek olarak öne çıkıyor.

BAE SYSTEMS FABRİKASINDA HAT DURDU"

Geçtiğimiz günlerde İngiltere’nin Eurofighter Typhoon savaş uçağı üretimi yeni siparişlerin gelmemesi nedeniyle durma noktasına geldi. Financial Times (FT), Türkiye ve Katar’dan gelecek muhtemel siparişlerin sektördeki krizi önlemede kritik rol oynayabileceğini yazdı.

İngiltere'de BAE Systems’in Lancashire’daki Warton fabrikasında onlarca yıldır devam eden Typhoon montaj hattı neredeyse tamamen durdu. Son uçağın, Katar’ın 2017’de verdiği 5 milyar sterlinlik sipariş kapsamında teslim edilmek üzere hazırlandığı belirtildi.

Bir yetkili, “Hangarda bekleyen bir uçak var ancak birkaç parçanın gelmesini ve boyanmayı bekliyor. Büyük montaj işleri bitti, artık çalışan kalmadı” ifadesini kullandı.