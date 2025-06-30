Yunanistan engellemeye çalıştı! Almanya ve İngiltere’den Türkiye’nin Eurofighter teklifine tam destek

Türkiye, yerli ve milli savunma sanayisinde büyük atılımlar yaparken, Hava Kuvvetlerinin acil ihtiyaçları için Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımında kritik bir eşiği geçti. Almanya ve İngiltere’den tam destek gelirken Yunanistan’ın engelleme çabaları boşa çıktı.

Almanya'nın önde gelen ekonomi gazetesi Handelsblatt, İngiltere ve Almanya'nın Türkiye'nin Eurofighter Typhoon uçaklarını satın alma teklifine güçlü destek verdiğini yazdı.

Haberde, Türkiye'nin Eurofighter uçaklarını almaya hazırlandığı ve Yunanistan'ın engelleme girişimlerinin sonuçsuz kaldığı belirtildi.

AİRBUS VE KONSORSİYUM ORTAKLARINDAN ANLAŞMAYA DESTEK

Handelsblatt gazetesinin haberinde, Eurofighter'ın üretici firmalarından Airbus Defence and Space'in Münih ofisi yetkililerinin Türkiye ile yapılacak anlaşmaya büyük önem verdiği aktarıldı.

Haberde "Airbus'ın Eurofighter'ların ihraç edilmesine ihtiyaç duyduğu" vurgulanırken, projenin diğer ortakları olan BAE Systems ve Leonardo'nun da satışın gerçekleşmesini desteklediği ifade edildi.

Eurofighter programı, Airbus, BAE Systems ve Leonardo'nun iş birliğiyle yürütülüyor ve NATO Eurofighter ve Tornado Yönetim Ajansı tarafından koordine ediliyor.

YUNANİSTAN ENGELLEMEYE ÇALIŞTI!

Haberde, Türkiye'nin Eurofighter alımına karşı çıkan ülkelerden biri olarak Yunanistan'ın tutumuna da yer verildi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 13 Mayıs'ta Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında Almanya'ya "silah satarken koşullar belirlenmesi gerektiği" yönünde mesaj verdiği hatırlatıldı.

Miçotakis, "Almanya'yı ziyaret eden biri olarak Almanya Başbakanı'na bu konuda tavsiyede bulunmak istemem. Ama Almanya silah satarken koşullarını da belirlemeli. Bu koşullar belirlenirken AB üyesi ülkelerin çıkarları unutulmamalı" ifadelerini kullanmıştı.

"İNGİLTERE DESTEKLİYOR"

Haberde Lammy'nin "İngiltere, Türkiye'nin Eurofighter Typhoon alımını güçlü bir şekilde destekliyor" sözlerine yer verildi.

Lammy'nin Türkiye'nin NATO'daki rolüne ve iki ülke arasındaki savunma sanayi iş birliğinin önemine dikkat çektiği belirtildi.

"TÜRKİYE'NİN TYPHOON KULLANICISI OLMASI NATO BAĞLARINI GÜÇLENDİRECEK"

Lammy, "Eurofighter Typhoon uçaklarının Türkiye'ye potansiyel ihracatı konusunda mükemmel bir ilerleme kaydediyoruz ve dört konsorsiyum ortağının da bu satışı desteklediğinden eminiz" dedi.

Almanya'nın geçmişte dile getirdiği çekincelere rağmen İngiltere'nin Berlin'le yürüttüğü diplomasi sayesinde sürecin önemli ölçüde ilerlediğini belirtti.

"Türkiye'nin Typhoon kullanıcısı olması kilit NATO müttefikleri arasındaki dostluk bağlarını güçlendirecektir" diyen Lammy, iki ülke savunma sanayileri arasındaki mevcut bağlara işaret etti.

"TÜRKİYE VAZGEÇİLMEZ BİR ORTAK"

Lammy, Türkiye'nin Karadeniz, Kafkasya, Orta Doğu ve Afrika'nın kesişme noktasındaki stratejik konumunu vurgulayarak "Türkiye, Birleşik Krallık, Avrupa ve ötesinin güvenlik çıkarları için vazgeçilmez" dedi.

"Bu radikal belirsizlik çağında, Türkiye'nin bölgesel ve küresel güvenlikteki hayati rolü, ortaklığımızı her zamankinden daha önemli kılıyor" ifadelerini kullandı.

SAVUNMA VE TİCARETTE İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Lammy, İngiltere ile Türkiye arasındaki savunma sanayi ilişkilerini övdü ve Türkiye/İngiltere Savunma Sanayi Konseyi'nin iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirmek için bir platform oluşturduğunu söyledi.

"Gelişmiş savunma sanayilerimiz Türkiye'nin dinamik tedarik zincirini tamamlayarak ticareti, yatırımı ve teknolojik işbirliğini teşvik ediyor" dedi.

İSRAİL'İ SUÇLADI

Lammy ayrıca Orta Doğu'da barış için diplomatik çabaların önemine değindi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına atıfla "İsrail saldırılarının sivillere verdiği zarar korkunç" dedi ve Gazze'de derhal ateşkes sağlanmasını savundu.

Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardımların artırılması çağrısında bulundu.

Lammy, uzun vadeli barışın iki devletli çözüm gerektirdiğini ve İngiltere'nin bölgesel ortaklarla birlikte çalıştığını vurguladı.

"NESİLDEN NESİLE BİR TEHDİT"

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını kınayan Lammy, Moskova'nın eylemlerinin "nesilden nesile bir tehdit" oluşturduğunu söyledi.

"İngiltere ve Türkiye, diğer NATO müttefikleriyle birlikte bu zorluklara karşı koymak için yakın bir şekilde çalışmalıdır" ifadelerini kullandı.

SERBEST TİCARET ANLAŞMASI GÖRÜŞMELERİ

İngiltere ve Türkiye arasında hizmetler, yatırım ve dijital ticarete odaklanan yeni bir serbest ticaret anlaşması görüşmelerinin ilk turunun yakında başlayacağını belirten Lammy, "Yeni bir anlaşma, yıllık yaklaşık 28 milyar sterlinlik ticari ilişkimizi geliştirecek ve her iki ülke için de istihdam ve refah getirecektir" dedi.

İLK KEZ GELİYOR

İngiltere Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Lammy, 30 Haziran'da Türkiye'ye gelerek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek. Bu toplantı, Lammy'nin Türkiye'ye gerçekleştireceği ilk resmi ikili ziyaret olacak.