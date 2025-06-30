Eurofighter’ın tedarik sürecinde kritik aşama! Almanya inadını kırdı, Merz yeşil ışık yaktı

Lammy-Fidan görüşmesinde Türkiye’nin alacağı 40 adet Eurofighter Typhoon uçağının tedarik süreci ve Orta Doğu’daki gelişmeler masaya yatırılacak.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy bugün Türkiye’ye geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşı Lammy ile bir araya gelecek. Dışişleri Bakanı Lammy’nin Türkiye’ye ikili düzeyde gerçekleştireceği ilk resmî ziyaret özelliği de taşıyan görüşmede ana gündem maddelerinden birisi Eurofighter Typhoon savaş uçağının tedarik süreci olacak. Türkiye, savaş uçaklarının tedariki konusunda görüşmelerini İngiltere üzerinden yürütüyor ve bu konudaki engellerin aşılması noktasında İngiltere’nin tüm sorunları çözme konusunda Türkiye’ye güvence verdiği ifade ediliyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığının harekât ihtiyacının karşılanmasına yönelik 40 adet Eurofighter Typhoon uçağının tedarik edilmesi kapsamında, konsorsiyumdan beklenen teklifin Bakanlığa ulaşmasının ardından Ankara’daki incelemeler hâlen devam ediyor. Söz konusu uçakların tedariki konusu, NATO liderler zirvesinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merz görüşmesinde de gündeme gelmişti.

ORTA DOĞU MASADA

Görüşmede diğer gündem maddeleri Orta Doğu’daki son gelişmeler ile Rusya-Ukrayna savaşı olacak. Edinilen bilgilere göre Bakan Fidan, Ankara’nın Türkiye’nin NATO Müttefiki ve stratejik ortağı Birleşik Krallık ile ilişkilerine önem atfettiğini, ikili ilişkilerin olumlu seyrinden memnuniyet duyulduğunu ve her alanda daha da güçlendirilmesinin hedeflendiğini dile getirecek. Ayrıca, güvenlik ve terörle mücadele alanında ilgili makamlar arasında yakın çalışmaların devam etmesinin önemli olduğunu ifade etmesi beklenen Bakan Fidan’ın ekonomi, ticaret, finans, savunma sanayii ve turizm alanlarındaki ilişkilerin iki ülke arasındaki itici güç olduğunu belirtmesi öngörülüyor. Orta Doğu’da pek çok sorunun temelinde yer alan Filistin meselesinin kalıcı çözümünün bölgede barış ve istikrarın sağlanması için önem arz ettiğini ifade edecek olan Fidan, ayrıca İran ve İsrail arasında varılan ateşkesten memnuniyet duyulduğunu, nükleer enerji konusundaki anlaşmazlıkların giderilmesi için müzakerelere dönülmesi gerektiğini vurgulayacak. Fidan ayrıca, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın diplomasi yoluyla sonlandırılmasının adil ve sürdürülebilir bir barışın inşası için elzem olduğuna dikkat çekecek. Fidan, Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması sonrasında, ülkenin ekonomik, altyapısal ve beşeri kapasitesinin toparlanması için birlikte çalışılabileceğini de ifade edecek.

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ALMANYA'NIN İNADI KIRILDI

Alman basını, iktidara gelen yeni Hristiyan Demokrat-Sosyal Demokrat (CDU-SPD) koalisyon hükûmetinin daha önce engellenen Türkiye’ye savaş uçağı ihracatına onay vermeye hazırlandığını iddia etti. Handelsblatt tarafından yapılan habere göre bu gelişme, Başbakan Friedrich Merz’in NATO zirvesi kapsamında Hollanda’nın Lahey şehrinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin hemen ardından kamuoyuna yansıdı. Savunma sitesi Army Recognition’ın haberinde ise “Almanya’nın Türkiye’ye Eurofighter Typhoon satışına yeşil ışık yakması, Avrupa savunma politikası ve bölgesel güç dengelerinde köklü bir yeniden hizalanmayı temsil ediyor” denildi.